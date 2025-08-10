FutbolSporTürkiye

Sakaryaspor 10 kişiyle puanı kaptı

TFF 1. Lig'de Sakaryaspor, 57'de kaptanı Caner Erkin'in kırmızı kart gördüğü Bandırmaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı

NationalTurk NL10/08/2025
7 1 dakika okuma süresi
TFF 1. Lig'de Sakaryaspor, 57'de kaptanı Caner Erkin'in kırmızı kart gördüğü Bandırmaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı
WTS ile Ayın Fırsatları

Sakaryaspor’u Caner Erkin yaktı!

TFF 1. Lig’de Sakaryaspor ilk hafta mücadelesinde Sakaryaspor, Bandırmaspor’a konuk oldu. Karşılaşmanın 36. dakikasında soldan hareketlenen Burak Çoban’ın yerden ceza sahasına pasına gelişine sert vuran Kakuta, yeşil-siyahlıları deplasmanda 1-0 üstünlüğe taşıdı. 54’te Kakuta’nın attığı golde faul kararı veren Alpaslan Şen, kendisine itiraz eden Sakaryaspor kaptanı Caner Erkin‘e 57’de kırmızı kart gösterdi. Rakibin 10 kişinin kalmasından faydalanan Bandırmaspor, 75’te kale ağzındaki karambolde fileleri bulan Wilson Samake ile eşitliği yakaladı.

1-1
BANDIRMASPOR-SAKARYASPOR
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz, Erkan Özdamar (VAR)
GOLLER: Wilson Samake (Dk. 75) / Kakuta (Dk. 36)
SARI KARTLAR: Rahmetullah / Zwolinski, Sadık, Kobiljar, Doğukan Tuzcu
KIRMIZI KART: Caner Erkin (Dk. 57)
BANDIRMA: Akın – Rahmetullah, Hountondji, Atınç, Mücahit – Bacuna (Dk. 90+8 Faruk Can), Mulumba, Hikmet (Dk. 61 Muhammed Gümüşkaya) – Ndongala, Samake, Topalli (Dk. 60 Messaoudi)
SAKARYASPOR: Szumski – Serkan, Sadık, Burak Çoban (Dk. 81 Eren Erdoğan), Caner Erkin – Burak Altıparmak, Kolovetsios – Emre Demir (Dk. 61 Doğukan Tuzcu), Kakuta (Dk. 81 Kabov), Zwolinski – Kobiljar (Dk. 69 Akuazaoku)

Bağlantılar
NationalTurk NL10/08/2025
7 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu