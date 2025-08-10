Sakaryaspor 10 kişiyle puanı kaptı

Sakaryaspor’u Caner Erkin yaktı!

TFF 1. Lig’de Sakaryaspor ilk hafta mücadelesinde Sakaryaspor, Bandırmaspor’a konuk oldu. Karşılaşmanın 36. dakikasında soldan hareketlenen Burak Çoban’ın yerden ceza sahasına pasına gelişine sert vuran Kakuta, yeşil-siyahlıları deplasmanda 1-0 üstünlüğe taşıdı. 54’te Kakuta’nın attığı golde faul kararı veren Alpaslan Şen, kendisine itiraz eden Sakaryaspor kaptanı Caner Erkin‘e 57’de kırmızı kart gösterdi. Rakibin 10 kişinin kalmasından faydalanan Bandırmaspor, 75’te kale ağzındaki karambolde fileleri bulan Wilson Samake ile eşitliği yakaladı.

1-1

BANDIRMASPOR-SAKARYASPOR

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz, Erkan Özdamar (VAR)

GOLLER: Wilson Samake (Dk. 75) / Kakuta (Dk. 36)

SARI KARTLAR: Rahmetullah / Zwolinski, Sadık, Kobiljar, Doğukan Tuzcu

KIRMIZI KART: Caner Erkin (Dk. 57)

BANDIRMA: Akın – Rahmetullah, Hountondji, Atınç, Mücahit – Bacuna (Dk. 90+8 Faruk Can), Mulumba, Hikmet (Dk. 61 Muhammed Gümüşkaya) – Ndongala, Samake, Topalli (Dk. 60 Messaoudi)

SAKARYASPOR: Szumski – Serkan, Sadık, Burak Çoban (Dk. 81 Eren Erdoğan), Caner Erkin – Burak Altıparmak, Kolovetsios – Emre Demir (Dk. 61 Doğukan Tuzcu), Kakuta (Dk. 81 Kabov), Zwolinski – Kobiljar (Dk. 69 Akuazaoku)