Futbolda bahis depremi: 17 hakem ve Süper Lig kulübü başkanına gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “hakemlerin bahis sitelerine üyeliği” olarak bilinen soruşturma kapsamında, aralarında aktif hakemler, eski kulüp başkanları ve yöneticilerin bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

12 ilde eş zamanlı operasyon

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 12 şehirde düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Açıklamaya göre, soruşturma TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu, 152’sinin aktif bahis oynadığı” yönündeki açıklamasının ardından başlatıldı.

Hakemlerin kamu görevlisi olmaları göz önünde bulundurularak, bahis oyunlarının parasal boyutu, hakemlik gelirleri ve görev dışı kazançları karşılaştırılarak incelendi. Ayrıca, şike ve müsabaka sonucunu etkileme iddiaları da araştırıldı.

Suçlama: Görevi kötüye kullanma ve maç sonucunu etkileme

Başsavcılığın açıklamasında, 17 hakem hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “müsabaka sonucunu etkileme” suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

Ayrıca, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç ve iş insanı Turgay Ciner hakkında da “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada ayrıca, sosyal medyada “kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaptığı” tespit edilen bir kişi hakkında da “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla işlem başlatıldı.

TFF ve adli süreçler birbirinden bağımsız ilerleyecek

Başsavcılık, yürütülen adli soruşturmanın TFF’nin disiplin süreçlerinden bağımsız olduğunu vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

“TFF’nin idari olarak işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımdan değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından işlem yapılmayan kişilere de adli işlem uygulanabilir. Soruşturma, tüm kurumlarla koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürülecektir.”

Bahis skandalında süreç nasıl başladı?

Soruşturma, MASAK raporları, HTS kayıtları ve yurtiçi-yurtdışı bahis sitesi verileri üzerinden derinleştirildi.

Binlerce kişi ve onlarca kurumun kayıtları geriye dönük beş yıl boyunca analiz edildi.

Daha önce 152 hakem, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmiş, bazı hakemlere 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

Gazeteci Tahir Kum: Operasyonlar büyüyecek

Gazeteci Tahir Kum, yaptığı açıklamada operasyonların büyüyerek devam edeceğini belirtti:

“Önümüzdeki günlerde bu operasyonlar daha da yoğunlaşacak. Alt liglerde çok sayıda kulüp başkanı ve yönetici istifa edecek. Bahis oynadığı gerekçesiyle ceza alacak futbolcu sayısının bini geçmesi bekleniyor.”

Hakemlerden ortak açıklama

Soruşturmada adı geçen 152 hakem ise kısa süre önce yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bahsi geçen iddialar, çoğumuzun amatör hakemlik yaptığı dönemlere ait bireysel olaylardır. Hiçbirimiz yönettiğimiz maçlara bahis oynamadık. Bugün kamuoyuna ‘aktif bahis oynayan hakemler’ şeklinde yansıtılması gerçeği çarpıtmaktadır.”

