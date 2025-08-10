Dünya’ya komşu dev gezegen adayı Alpha Centauri’de görüldü

Dünya’ya en yakın yıldız sistemlerinden Alpha Centauri, uzun süredir gökbilimcilerin dikkatini çeken bir keşif alanıydı. Şimdi ise bu üçlü yıldız sisteminde, Güneş’e benzeyen bir yıldızın yörüngesinde dönen dev bir gaz gezegeni adayına dair yeni bulgular ortaya çıktı. İlk olarak geçen yıl fark edilen ve daha sonra gözlemlerden kaybolan bu aday, NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu ile yeniden izlenebildi. Bilim insanlarına göre, eğer varlığı doğrulanırsa, bu gezegen Güneş benzeri bir yıldızın yaşanabilir bölgesinde keşfedilen Dünya’ya en yakın gezegen olacak.

James Webb ile yeniden görüldü

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Carly Howett, “Dört ışık yılı galaksi ölçüsünde çok yakın. Bu gezegen, sıcaklık ve parlaklık açısından Güneş’e çok benzeyen bir yıldızın etrafında dönüyor. Bu, yaşanabilir dünyalar üzerine düşünmek için kritik bir özellik” dedi. Ancak araştırmacılar, gezegenin bir gaz devi olması nedeniyle Dünya’daki gibi yaşamı barındıramayacağını vurguluyor.

Zorlu gözlem koşulları

NASA Jet Propulsion Laboratory’den Charles Beichman, Alpha Centauri gibi parlak ve yakın yıldızların, çevresindeki nesneleri gözlemlemeyi zorlaştırdığını belirtti. Beichman, “Webb, aslında evrendeki en uzak galaksileri görmek için tasarlandı. Bu hedef için özel bir gözlem tekniği geliştirildi ve sonuçlar muazzam oldu” ifadelerini kullandı.

Gezegen oluşumu teorilerine meydan okuyor

Caltech’ten doktora öğrencisi Aniket Sanghi, olası gezegenin sıcaklık ve yaş bakımından Güneş Sistemi’ndeki dev gezegenlere benzediğini, ancak iki yakın yıldızlı bir sistemde bulunmasının gezegen oluşum süreçlerine dair mevcut anlayışa meydan okuyacağını söyledi.

Gelecek gözlemler

NASA’nın 2027’ye kadar fırlatmayı planladığı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, bu tür hedeflerde yaşam arayışını hızlandıracak yeni teknolojilerle donatılacak. Bilim insanları, bu gelişmenin Alpha Centauri’deki gezegenin varlığını kesinleştirmede ve potansiyel uydularını incelemede kritik rol oynayacağını düşünüyor.

