Galatasaray’dan Ali Koç’a ültimatom

Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek açıklama

Fenerbahçe‘nin eski başkanı Ali Koç’un, Bebek Otel’de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u tehdit ettiği ve “Sana da sıra gelecek” dediği öne sürülmüşü.

Galatasaray, resmi hesabından Koç’un Okan Buruk’u tehdit ettiği iddiaları doğrulandı.

Bebek Otel’e tartışmanın yaşandığı gece operasyon yapılmış, çok sayıda gözaltı ve tutuklama yaşanmıştı.

Galatasaray, gazeteci İbrahim Seten’in ortaya attığı tartışma olayı ile ilgili şu açıklamayı yayınladı.

Sarı kırmızılılar çok sert bir açıklama yayınladı:

“Ali Koç; Sen Koç Holding’i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun? Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun? Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun?”