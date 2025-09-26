Seçil Erzan’dan Fatih Altaylı’ya mektup!

Timur Soykan: Seçil Erzan yüzde 250 faiz vaat etti”

Gazeteci Timur Soykan, Birgün gazetesinde Seçil Erzan’ın cezaevinden yine tutuklu bulunan Fatih Altaylı’ya yazdığı mektubu paylaştı. Soykan, köşe yazısında “Banka müdürü Seçil Erzan’ın, Fatih Terim’in adını kullanarak Türkiye’nin yıldız futbolcularının arasında olduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiası ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. 7 Nisan 2023’te patlak veren vurgunun üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçti. İddiaya göre; Erzan, DenizBank Florya Şubesi’nin müdürü olduğu sırada Galatasaraylı futbolcularla temas kurmuştu. Daha sonra onlara bankanın gizli ve özel bir fonu olduğunu anlatarak dolara yüzde 250 faiz gibi inanılmaz bir kazanç vaat etmişti. Bu paraları kayıtdışı olarak topladı. Aslında eski yatırımcıların paralarını yeni yatırımcılardan gelen para ile ödediği bir ponzi sistemi kurmuştu ve 2023 yılında sistemi çöktü. Bu olay; Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimler nedeniyle aylarca konuşuldu ama pek çok soru yanıtsız kaldı” dedi.

İşte Seçil Erzan’ın mektubu: Arda Turan para hırsı korkunç”

“Semih Kaya’ya 3.2 milyon Dolar bana verdi, 4 milyon Dolar’ı 1 ay sonra verdim. 6 Günde 725 bin Dolar faiz aldı. Yani %6.420 faiz aldı. Aldığı parayla araba aldı, Bodrum’da ev aldı ama doymadı, daha fazla istemeye başladı. Selçuk İnan, 3 milyon Dolar faiz aldı. Arda Turan 6.5 milyon Doları bir ayda 7.5 milyon Dolar olarak aldı ama iki katını alamadığı için benden şikayetçi oldu.”

“Arda Turan, 2 katını alamadığı için tamamını alamadı. Ben zaten faize karşıyım diyor. Arda Turan’ın korkunç bir para hırsı var. Nakit parası yokmuş çevresinden borç almış sonradan anladım. Faiz almak için gayrimenkullerini sattı. Kredi çekti. Hatta Emre Çolak ile faizleri paylaşmak için gitmiş kendisiyle görüşmüş. Borçlarını kapattım, kredisini ödedim üstüne faiz ödediğim halde daha da fazlasını almak istiyor. Ödemesini yapmadan Rolls-Royce marka araba almış. Galerici ödeme için beni arıyordu. Galericiye ödemeyi ben yaptım.”

“Ayhan Akman, çok üzerime geldi. Çok üzerime geldi. Bana banka müdürü ile fotoğraflar gönderip şantaj yapıyordu. Bu futbolcuların aldıkları paralar faizlerin kat kat üzerindeydi ama faize doymadılar. Sonra üzerime gelmeye başladılar. Sonra birbirlerinin paralarını kapışmaya başladılar. Bana sonra saldırılar başladı. Artık birbirlerinin paralarını ellerinde dekontlar ile bekleyerek otoparkta, sokak aralarında, araba bagajlarında kapıştılar. Çünkü kayıt dışı para. Arda Turan, Muslera, Volkan Bahçekapılı, Semih Kaya, Fırat Özdemir, Ayhan Akman, Selçuk İnan biri girip öteki çıkıyordu. Ben bu insanların büyük kısmına ana paralarını ve faizlerini kat kat ödedim ama onlar daha çok istedikleri için benim üzerime çullandılar.”

Bu isimlerin hiçbiri ‘Fatih Terim Fonu’ olduğuna inanmadı hepsi kayıt dışı para olduğunu biliyordu. Kayıt dışı para aldıklarını biliyorlardı. Bunlar yıllarca yüklü faiz aldılar ama hepsi mobil bankacılığa bakmadılar. Neden hesaplarına bakmadılar? Eğer bu fonsa hesaplarında görmeleri lazımdı. Çanta dolu paraları neden pastanede verdiler? Fatih Terim’in yeğeni SPK konusunda uzmanlık yapmış… Bunları bilmemesi mümkün mü? Neden sadece benimle görüştüler? Bunların hepsi genel müdüre bir telefon uzakta. Benim Denizbank’ın evrakı diye çeşitli bankaların ajanda kağıtlarına attığım imzaları sundular?”