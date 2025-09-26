Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümü!

“Güllü intihar etmedi”

Arabesk müziğe özellikle 1990’lı yıllarda damgasını vuran şarkıcı Güllü, hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Güllü, Yalova Çınarcık‘ta yaşadığı teras katından düşerek yaşamını yitirdi. Teras katındaki korkulukların alçaklığı dikkat çekerken Yalova Valiliği, “Güllü olarak bilinen Gül Tut isimli şahsın 6. katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düşerek öldüğü anlaşılmıştır” açıklamasını yaptı. Savcılık ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Güllü’nün oğlu intiharın söz konusu olmadığını belirterek olayı talihsiz bir kaza olarak değerlendirdi. Güllü’nün komşuları ise “İntihar etmesi söz konusu değil. Herkese yardım ederdi. Yaşam dolu bir insandı” dedi. Bu arada usta şarkıcının bir gün önce paylaştığı videoda kapısını değiştirdiği ve “Furkan kardeşim şifreli kapı taktı. Artık kendimi çok daha güvende hissediyorum” dediği görüldü. “Sabah Olmadan”, “Ödüm Kopuyor” ve “Oyuncak Gibi” şarkılarıyla hafızalara kazınan, arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün vefatı sanat camiasını yasa boğdu.