Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarıldı

Hakan Çalhanoğlu yerine iki takviye

A Milli Futbol Takımı, İspanya maçı öncesinde bir kayıp yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu, sağ el bileğindeki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Yerine İsak Vural ve Yusuf Akçiçek kadroya dahil edildi.

TFF’den yapılan açıklamada, “2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu’ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı. Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.” ifadelerine yer verildi.