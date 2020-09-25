Sumudica’dan Alaturka Şov

Gaziantep Futbol Kulübü’nün Rumen Teknik Direktörü Marius Șumudică’nın bu hafta sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerini ben de seyrettim ve sizler için yorumlamak istedim.

1. Antrenman sahası toplantı yeri değildir. Hele böyle ciddi konuşmalar antrenman sahasında kesinlikle yapılmaz. Tesislerdeki toplantı salonunda yapılır. Bu tarz ileri geri konuşmalardan sonra çoğu futbolcunun antrenman kalitesi düşer. Çünkü antrenmana odaklanmak için futbolcunun zihninin berrak ve temiz olması gerekir.

2. Her takım son dakikada gol yiyebilir. Gol yedik diye para kaybettik demek ve bütün konuşmayı para üzerine yapmak Doğu toplumlarına özgü bir konuşma tarzıdır. Sonuçta Sumudica da Rumen bir antrenör ve doğu zihniyetine sahip bir spor insanı…!!!

3. Göztepe’ye kaybedersek ne olacak? diye soruyor. Bir antrenörün böyle yaparak kaybetme korkusunu hafta içinden itibaren takıma aşılama hakkı ve lüksü var mı? Eğer Gaziantep Göztepe’ye kaybederse bilin ki bilinçaltına verilen bu mesajın da etkisi olmuştur.

4. Göztepe’ye kaybedersek ligden düşmemek için mücadele edeceğiz diyor. Bu yargı da gerçekçi değil ve abartı içeriyor. Çünkü daha ligin başındayız. İlerleyen haftalarda ne olacağı belli olmaz. Elit bir antrenör gerçek dışı ve abartı ifadelerden kaçınmalıdır.

5. Siz hazır değilsiniz diyerek takımı suçluyor. Oyuncular da siz bizi hazırlamadınız diye antrenörü suçlasa ne olur? Suçlama içeren konuşmalardan antrenörler uzak durmalıdır. Çünkü elit bir antrenör şikayet etmez, çözüm üretir.

6. Neden konuşmuyorsunuz? diye futbolcularına soruyor. Futbolcular neden konuşsun? Yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış içerikte bir konuşma var. Etkili ve etkin iletişim kurulacak bir ortam yok ama futbolcuların çoğu içinden konuşuyordur. Ya dalga geçerek ya da küfür ederek…

7. Arkanızdaki insanları görüyor musunuz? diyerek kulüpte çalışanların maaşları üzerinden polemik yapıyor ve o insanların futbolculara kötü gözle bakması için kışkırtıyor. Halbuki antrenör, tesislerde olumlu bir hava oluşması için barışçı ve kaynaştırıcı bir arabulucu olmalıdır.

8. Kulüp personelinin aylık 1.500-2.000 lira alması futbolcuları ilgilendiren bir konu değildir. Bu düşük maaşlar başkan ve yöneticilerin yani yönetim kurulunun bir hatası ve ayıbıdır. Sumudica gerçekten bu konuyla ilgileniyorsa yöneticilerle maaş olayını konuşsun ve tartışsın…

9. Kamera karşısında her şeyi mahvettiniz diye bağırıp çağırarak şov yapmak iletişim becerisi zayıf ve art niyetli bir antrenör örneği olmuş. Antrenörlerimiz Sumudica’nın bu konuşmasını örnek almasın ve doğru zannetmesin. Derslerimde ve seminerlerimde bu videoyu işleyeceğim.

10. Başkan ve yöneticiler son dakikada yenilen golden dolayı böyle bir içerikteki konuşmayı bağırıp çağırarak Sumudica ve ekibine yapsa Sumudica ne hisseder ve nasıl tepki verir? Elit bir antrenör tutum sergilemeden önce empati yapabilmelidir.

11. Sumudica yabancı diye yanılgıya düşmeyin. Yabancı sporcular ve antrenörler mükemmel değil. Onların da mental açıdan ciddi eksiklikleri olabiliyor. Dolayısıyla Sumudica başta olmak üzere Süper Lig’deki her antrenöre MENTAL DESTEK ŞART…

12. Gaziantep Futbol Kulübü’nün başkan ve yöneticileri takım performansını olumsuz etkileyebilecek böyle bir konuşma yaptığı için Sumudica’dan hesap sormalıdır. Tabii ki hesap sorabilmeleri için başkan ve yöneticilerin sporda psikososyal alanlarla ilgili farkındalıkları olmalıdır.

13. Gaziantep Futbol Kulübü’nün başkan ve yöneticileri başta olmak üzere Süper Lig’de yer alan tüm kulüplerin başkan ve yöneticilerinin sporda psikososyal alanlarla ilgili bilgileri ve farkındalıkları zayıf olduğu için başkan ve yöneticilere de MENTAL DESTEK ŞART…

Dr. Ersin AFACAN

İnstagram: mental_destek