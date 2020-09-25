Charlie Hebdo Yakınlarında Saldırı: 4 Yaralı

Ocak 2015’teki katliamda 12 kişinin hayatını kaybettiği Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo bir süre önce Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayınlamıştı.

Mizah dergisinin 5 yıl önceki katliam sonrası taşındığı eski binasının yakınında bıçaklı saldırı düzenlendi. 2 kişinin gerçekleştirdiği sanılan saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

İki polis kaynağı olay yerinde bir bıçak bulunduğunu söyledi. Biri onu ‘pala’, diğeri ‘kasap satırı’ diye tanımladı.

Bina yakınında şüpheli paket bulunduğu kaydedildi. Hemen olay yerine ulaşan polis binayı güvenlik kordonuna aldı.