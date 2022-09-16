Netflix Fatih Terim Belgeseli: Fatih Terim ve Hakan Şükür polemiği yarattı

Altuğ Gültan ve Burak Aksoy tarafından tasarlanan, 15 Eylül 2022 tarihinde Netflix‘te yayımlanan belgesel, gündemin ve sosyal medyanın ve Twitter‘ın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

Netflix’te yayımlanan Fatih Terim Belgeselin açıklama kısmında ”Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator… Bir ömre tüm bu sıfatları sığdıran Netflix Fatih Terim’in futbol kariyerindeki zaferleri ve yenilgileri bir de kendisinden dinleyin” ifadeleri yer aldı.

Netflix Fatih Terim belgeselini, aylar öncesinden açıklamıştı ve yankı uyandırmıştı.

Dün yayımlanan yapımının şu anda IMDb puanı 7.9/10 olarak seyrediyor.

Tecrübeli hoca Fatih Terim’in 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, 30 dakika içinde 14 milyon izlenmeyle seyirci rekoru da kırdı.

Daha önceki rekor 11 milyon ile ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel’e aitti.

Daha önceki rekor 11 milyon ile ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel’e aitti. Yayını sabah saatlerinde Netflix’te bekleme listesine ekleyen kişi sayısı ise 7 milyonu geçti.

Dünya çapında yayınlanan belgeselle ilgili konuşan Fatih Terim, “Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu. Hiç kolay değil. İnsan o an kendine yabancılaşıyor” diyerek, duygularını ifade etti.

Netflix Fatih Terim’in 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, 30 dakika içinde 14 milyon izlenmeyle seyirci rekoru da kırdı.

Netflix Fatih Terim Belgeselinde; Hakan Şükür ve Arif Erdem Sansürü

Aralıklı olarak 1996-2000 yıllarından Galatasaray‘da forma giyen Hakan Şükür’ün futbolculuk kariyeri 2008 yılında bitmişti. 2011 yılında TRT televizyonda sürdürdüğü spor yorumculuğunu bırakan Hakan Şükür, 12 Haziran seçimlerinin ardından AKP‘den İstanbul 3. bölge milletvekili seçildi.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yine İstanbul 3. bölgeden, bu kez bağımsız milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a hakaretten yargılanan Hakan Şükür, ilk duruşmaya katılmadı, avukatı ise Hakan Şükür’ün Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındığını söyledi.

Aralıklı olarak 1996-2000 yıllarından Galatasaray’da forma giyen Hakan Şükür’ün futbolculuk kariyeri 2008 yılında bitmiştir.

2011 yılında televizyonda sürdürdüğü spor yorumculuğunu bırakarak siyasete giren h

Hakan Şükür, 12 Haziran seçimlerinin ardından AKP‘den İstanbul 3. bölge milletvekili seçildi.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yine İstanbul 3. bölgeden, bu kez bağımsız milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten yargılanan Hakan Şükür, ilk duruşmaya katılmadı, avukatı ise Hakan Şükür’ün Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındığını söyledi.

HAKAN ŞÜKÜR ŞU ANDA NEREDE?

Amerika’da ikamet eden Şükür, Kasım 2019’da kendi YouTube kanalında yayımladığı videoda, Uber şoförlüğü yaptığını belirtmişti. Kendisi ile röportaj yapan Welt am Sonntag, Şükür’ün açtığı kafeyi kapatıp akıllı telefonlar üzerinden taşımacılık servisi veren Uber’de şoför olarak çalışmaya başladığını, bunun yanında da kitap satıcılığı yaptığını ifade etmişti.

15 Eylül’de yayına giren ve Galatasaray efsanesi Teknik Direktör Fatih Terim’i konu alan ‘TERİM’ isimli Netflix belgeselinde FETÖ firarisi Hakan Şükür’e yer verilmemişti. Bunun üzerine Hakan Şükür, sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Eski Galatasaraylı FETÖ firarisi Hakan Şükür ‘TERİM’ belgeseli ile gündemde. Özel bir platformda yayınlanan 4 saatlik belgeselin ‘1996-2000’ yıllarının anlatıldığı bölümde FETÖ firarileri Hakan Şükür ve Arif Erdem’in olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Hakan Şükür: Netflix ve Fatih Terim benden bahsetmeyerek iyi iş yaptılar

O dönem Galatasaray’da forma giyen firari Hakan Şükür açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Şükür, “Öncelikle değerli hocam Fatih Terim’in Netflix Fatih Terim belgeseli hayırlı olsun. Belgeselde benim olmadığımı ifade eden, üzülen herkese de teşekkür ederim.” dedi.

FETÖ firarisi Hakan Şükür açıklamalarına, “Bence platform ve Fatih Terim benden bahsetmeyerek daha fazla ilgi çekti. Kimin fikriyse iyi iş. En azından Arif’e yapmayın. Gıkı çıkmıyor, idare ediyor çocuk.. Onun da emeği çok, ayıp etmişsiniz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın tarihi UEFA zaferinde ne olmuştu ?

UEFA Kupası 1999-2000 Sezonu Şampiyonunun belirlendiği final olan 2000 UEFA Kupası Finali, 17 Mayıs 2000 tarihinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Parken Stadyumu’nda oynanmıştı.

Galatasaray ile İngiliz kulübü Arsenal arasında oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı Galatasaray, penaltı vuruşları sonucu 4-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Bu şampiyonlukla beraber ilk kez bir Türk futbol kulübü, Avrupa kupasını kazanma başarısını gösterdi. Maç, 38.919 biletli seyirci tarafından izlendi.

Tarihinde bir Türk takımını ilk kez finallere götürmeyi başaran Galatasaray ise, 1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda H grubunda üçüncü olarak gelmiştir.

UEFA Kupası’nda yoluna devam etmesinin ardından sırasıyla Bologna, Borussia Dortmund, RCD Mallorca ve Leeds United takımlarını eleyerek finale kadar gelmiştir.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

