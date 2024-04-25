Dijital göçebe oldu, tatil adası Bali’ye yerleşti

28 yaşındaki Alman kadın Mareike Sophie Zeidler Bali’de dijital göçebe olarak yaşamak için işini bıraktı. Dijital göçebelik son yıllarda popülaritesi epey artan bir kavram haline geldi.

Mareike koronavirüs salgını sırasında işini bıraktı ve şu anda Bali’de yaşıyor. Hayatını bağımsız bir dijital göçebe olarak finanse ediyor.

Dünyanın her yerinden insanın ciddi bütçelerle tatile veya balayına gittiği ve unutulmaz anlar yaşadığı Bali adasında çalışmak…

Mareike Sophie Zeidler, tüm dünya Kovid salgını ile uğraşırken işini bırakıp Bali’ye göç etti.

Business Insider’ın haberine göre 28 Ziedler artık cennet gibi adada serbest meslek sahibi biri olarak başarısını sürdürüyor.

Mareike, 20’li yaşlarının başında büyük şirketlerde yükselmeye başladı ve sanayi sektöründe kariyer yaptı.

Ancak koronavirüs salgınında evden çalışma modeline geçilince genç kadın işinde giderek mutsuz olmaya başladı.

“Altı ay daha kesinlikle evden çalışmak istemedim. Önce seyahat etmek istediğimi açıkça anladım” diyen Zeidler, “Uzun vadede aynı zamanda para kazanmanın bir yolunu bulmak ve gerçekten yeniden bir şeyler deneyimlemek istedim. Hayatımın elimden geçip gittiğini hissettim. Bu yüzden her yerden çalışabilmek için uygun bir iş düşünmeye başladım” ifadelerini kullandı.

Bu işte önceki işine göre daha az para kazanmasına rağmen işi almaya karar verdi. Çünkü yeni iş onun seyahat ve çalışmayı birleştirmesini sağladı.

İki yıl uzaktan çalıştıktan sonra şirket bir yatırımcı tarafından satın alındı. Daha sonra iç yapılar değiştiğinden, Mareike tekrar işi bırakmaya karar verdi ve bu sefer serbest meslek sahibi olmaya karar verdi.

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Dijital göçebelik ile serbest meslek sahibi olarak ilk ayda 6000 Euro satış<

Genç kadın LinkedIn’de kişisel markasını kurduktan sonra, birebir koçluk seanslarında müşterilerine kişisel markaları konusunda tavsiyelerde bulunmaya başladı.

Serbest meslek sahibi bir kişi olarak ilk geliri, ilk ayda 6 bin Euro’luk ciroyla kayda değerdi. Buna ek olarak, yıllar içinde yaklaşık 50.000 dolar biriktirdi ve bu miktar Bali’de en az 2 yıl yaşamasına yetiyor.

Bali’de yaşamanın maliyeti Avrupa ülkelerinden önemli ölçüde daha düşük.

Ziedler şimdi bağımsızlığını başarıyla geliştirmeye devam etmeyi umuyor: “Sonunda her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Ancak gerekirse kalıcı bir göreve dönmeyi de düşünebilirim. Ama şu anda bunu hayal etmiyorum ve Bali’nin keyfini çıkarıyorum.”

Dijital göçebe nedir?

Hiçbir zaman veya mekân kısıtlaması olmadan yani uzaktan çalışarak hayatını sürdüren ve aynı zamanda seyahat eden kişilere dijital göçebe, orijinal adıyla “digital nomad” deniyor.

Dijital göçebeler, dünyanın farklı yerlerinde kütüphaneler, oteller, ortak çalışma alanları, kafeler gibi yerlerde çalışabiliyor.

Genelde gençlerin tercih ettiği bu iş modelinde yeni teknolojilerden en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarını biliyorlar ve dünyanın herhangi bir yerinden çalışmak için yalnızca bir internet bağlantısına ihtiyaçları var.

Genellikle tek bir yerde kalıp çalışan diğer uzaktan çalışanların aksine, dijital göçebeler, çalışırken seyahat eder ve yeni coğrafyalar keşfederler.

Endonezya dijital göçebe vizesi veriyor

İş modelinin özellikle koronavirüs salgından sonra popülerliği artarken bugün milyonlarca genç kendini dijital göçebe olarak tanımlıyor.

Bu yükselen trendi avantaja çevirmek ve turizm rakamlarını pandemi öncesi seviyeye çıkarmak için birçok ülke, “dijital göçebe vizelerini” uygulamaya koydu.

Bu vizeler, uzaktan çalışanların uzun süreler için o ülkeye yerleşmesine ve yerel ekonomiye katkıda bulunmasına imkan sağlıyor.

Endonezya da bu ülkelerden biri. Asya ülkesi, dijital göçebe vizesi ile Endonezya’da beş yıl kalma imkanı sunuyor. Ayrıca gelirlerini Endonezya dışından elde ettikleri sürece vergiden de muaf oluyorlar.

Bu vize şu anda dünyanın en uzun süreli vizesi olup dijital göçebeleri Bali adası gibi popüler turistik yerlerden çalışmaya teşvik ediyor.

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