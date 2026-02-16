Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında yeni gelişme

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla yargılandığı davada yeni bir ara karar verildi. Mahkeme, İstanbul 5. İdare Mahkemesine açılan davaya ilişkin kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmederek duruşmayı 6 Temmuz saat 11.00’e erteledi.

Duruşma Silivri’de görüldü

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesince, Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı.

Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Dilek İmamoğlu, bazı milletvekilleri, parti yöneticileri, il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici de takip etti. İmamoğlu’nun salona jandarma eşliğinde getirilmesi sırasında izleyicilerin alkışladığı, mahkeme hakiminin ise görüntü alınmaması yönünde uyarıda bulunduğu bildirildi.

Ekrem İmamoğlu’ndan savunma

Söz alan Ekrem İmamoğlu, ramazan ayına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ne yazık ki ramazan ayları böyle talihsiz durumlarla ülkemizi yorduğumuz yılları bizlere yaşattı. Halbuki ramazan ayı berekettir. İnsan Yaradan’a sığınır. İnsanların eşitlenmesini hissetmesi adına bir fırsat ayıdır. Ama üzücüdür ki 2019 yılı ramazan ayında seçimi iptal eden zihniyetin 2025 yılı ramazan ayında diplomamı iptal eden zihniyetin yine ramazan aynına denk getirerek yargılanacağımız bir sürecini yaşayacağız.”

İmamoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Beni gidin İstanbul’un her semtinde kurulan pazarlardaki pazarcılara sorun, esnaf lokantalarına, garsonlara sorun. İstanbul’un her caddesine, sokağına sorun. Beni üniversite arkadaşlarıma, köydeki arkadaşlarıma, Kıbrıs’taki arkadaşlarıma sorun. Ben gerçeğim.”

“Ben çok gerçeğim. Benden her şeyi parçalasınız sahteci çıkmaz. Siz ne yaparsanız yapın bu millet size tokat atacak. Bu dosyanın boş olduğunu, delille ilgisi olmadığını ilk günden beri söylüyorum. Ortada delil yok, sadece kötü niyetle yazılmış senaryolar var.”

Savcılık ve mahkemenin kararı

Cumhuriyet savcısı, İdare Mahkemesi kararının kesinleşip kesinleşmediğinin sorulması yönünde mütalaa verdi. İmamoğlu’nun avukatları ise söz konusu kararın bekletici sebep yapılmamasını talep etti.

Mahkeme, İstanbul 5. İdare Mahkemesine açılan davaya ilişkin kararın kesinleşmesinin beklenmesine, gerekçeli kararın istenmesine ve tefrik edilen kişilerle ilgili soruşturmanın akıbetinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianamedeki suçlamalar

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla 2024 yılında CİMER’e başvurular yapıldığı, ardından savcılığa şikayet dilekçesi sunulması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, İmamoğlu’nun Kıbrıs’ta öğrenim gördüğü kurumun YÖK tarafından tanınmadığı, yatay geçiş sürecinde usulsüzlükler yapıldığı ve öğrenci kayıtlarında gerçeğe aykırı işlem yapıldığı iddialarına yer veriliyor.

Savcılık, İmamoğlu’nun “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor. Ayrıca söz konusu evrakların müsadere edilmesi ve mahkumiyet halinde bazı haklardan yoksun bırakılması da iddianamede yer alan talepler arasında bulunuyor.

