Türkiye

Kadıköy Sahilde Feci Kaza: 1 Ölü 3 Yaralı

Caddebostan sahilinde bir motosiklet trafik ışıklarında bekleyen yayaların arasına daldı. Nazan Burcu Soyyer adlı kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Caddebostan'da Cinayet Gibi Kaza
Caddebostan'da Cinayet Gibi Kaza

Alınan bilgilere göre trafik kazası 10 Aralık Pazar günü akşam üstü saatlerinde Kadıköy sahil yolu Çetin Emeç Bulvarında meydana geldi.

Araç sürücüsü Ersin Karakaş ve motosikletli Avni Kantan Maltepe istikametinde seyrederken aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Yol boyunca birbirlerini sıkıştıran otomobil ve motosikletli dehşet saçtı.

Kadıköy Postası’nın haberine göre Caddebostan sahili trafik kazasında otomobil, sağ şeritten ani manevrayla sol şeride geçen motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet önce kaldırıma sonra da Bağdat Caddesi’nden sahile yürüyüş yapmaya giden ve o sırada trafik ışıklarında karşıya geçmek için bekleyen Nazan Burcu Soyyer, İpek Bostancı, Pelin Toraman Soyyer, Erkan Canbay ve yanlarındaki köpeklerine çarptı.

Motosikletin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen Nazan Burcu Soyyer (38) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İpek Bostancı’nın ağır yaralandığı bildirilirken Erkan Canbay ve Pelin Toraman Soyyer ise hafif yaralı kurtuldu.

Nazan Burcu Soyyer’in Pelin Toraman Soyyer ve Erkan Canbay ile akraba olduğu, İpek Bostancı ile de arkadaş olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Ersin Karakaş ve motosikletli Avni Kantan gözaltına alınırken Karakaş tutuklandı.

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