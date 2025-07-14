Okul servislerine yeni güvenlik düzenlemesi

Okul servislerinde güvenliği artırmak amacıyla yeni bir uygulamaya geçiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda servis araçlarına takılacak kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve konum takip sistemlerine ilişkin teknik kriterleri güncellediğini açıkladı.

Uygulama okul servisleriyle başlayacak

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sistemlerin ilk etapta okul servislerinde zorunlu olacağı, ilerleyen süreçte tüm toplu taşıma araçlarında da uygulanacağı belirtildi. Yeni düzenleme sayesinde araçların konumlarının İçişleri Bakanlığı tarafından anlık olarak takip edilmesi sağlanacak.

TSE kriterleri belirledi, belge zorunluluğu getirildi

Sistemin montajı için Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) hazırladığı ‘Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi’ esas alınacak. Cihaz setlerini sağlayan firmalara “Montaja Uygun Cihaz Belgesi” verilecek ve bu firmalar TSE tarafından kamuoyuna duyurulacak. Montaj işlemleri ise yalnızca “Seri Tadilat Tip Onay Belgesi” sahibi firmalar tarafından yapılabilecek.

112 Acil Çağrı Merkezi ile entegre çalışacak

Yeni sistemler, montajın ardından doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre çalışacak şekilde devreye alınacak. SIM kart üzerinden yapılacak veri aktarımı sayesinde acil durumlarda hızlı müdahale imkânı sağlanacak.

Kaliteli ve izlenebilir sistem vurgusu

Bakanlık açıklamasında, cihazların araç şasi numaralarıyla eşleştirileceği ve böylece takip edilebilirliğin artırılacağına dikkat çekildi. Cihaz tedariki ve montajı birbirinden bağımsız firmalar tarafından yürütülerek kalite standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca, en az 7 bölgede 10 servis noktasına ulaşan yeni firmalar da sisteme dahil edilebilecek.

