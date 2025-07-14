Victor Osimhen’de artık sabır sınanıyor

Victor Osimhen’de Napoli’den işi yokuşa sürmeye devam

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde yeni bir engelle karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için 75 milyon Euro serbest kalma bedelinin 40 milyon Euro’sunu peşin, kalan 35 milyon Euro’yu ise iki taksitte iki yılda ödenmesi teklifini yapmıştı. Ancak Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, 35 milyon euroluk taksidin 2026 yılına kadar ödenmesini ve Victor Osimhen’in bir sonraki satışından yüzde 20 pay talep etti.

Victor Osimhen’den yakarım tehdidi

Şu anda ülkesi Nijerya’da bulunan Victor Osimhen ise Galatasaray’a transferi konusunda oldukça rahatsız. Osimhen, geçen sezon 41 karşılaşmada 37 gol kaydettiği Galatasaray’a transferinin tıkanması konusunda şu tepkiyi gösterdi: Gerekirse Napoli ile sözleşmemi yakar, kampa da gelmem. 1 yıl ceza alır, ardından Galatasaray’a giderim. Napoli’ye asla dönmeyeceğim, bunu kafanıza koyun.

Al Hilal son düzlükte

Al Hilal, Osimhen için 75 milyon Euro’yu peşin öderiz teklifi yaptı. Napoli başkanı bu nedenle Galatasaray’dan 75 Milyon Euro’yu en kısa sürede almak istiyor ve gelen son teklifi de kabul etmedi. Galatasaray yeni bir teklif yapıp yapmama konusunu düşünüyor.