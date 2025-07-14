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Ahmet Özer’e tahliye!

'Kent Uzlaşısı' davasından tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklu kalmaya devam edecek

NationalTurk NL14/07/2025
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'Kent Uzlaşısı' davasından tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklu kalmaya devam edecek
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1 Ahmet Özer davasını Özgür Çelik takip etti
1.1 MHP’den Ahmet Özer’e referans

Ahmet Özer davasını Özgür Çelik takip etti

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yargılandığı davanın ikinci duruşması saat 10.00’da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Özer’in 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasını, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile bazı partililer de izledi.

MHP’den Ahmet Özer’e referans

Mahkeme, Ahmet Özer’in ‘Yurtdışı çıkış yasağı’ ve İstanbul’u terk etmeme’ adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verdi. Özer ihaleye fesat karıştırmaktan tutukluluğuna devam edecek. Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Türkler ile Kürtlerin tarihsel birlikteliğini anlattığı açıklamasında Ahmet Özer’e referans verdi. Ahmet Özer için “Hoca” diyen Yıldız, “Hoca yaşadığımız son 20 yılı da bir dönem saydığı için sayıyı 7’ye çıkarıyor. Bize göre tarihte 6 önemli kesişme noktası bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

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NationalTurk NL14/07/2025
1 1 dakika okuma süresi
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