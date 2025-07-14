Politika
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Antalya’da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinde sağlık problemi yaşadığını belirterek hastaneye sevk edildi.
Antalya’da yürütülen rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan sonra geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinde rahatsızlandı. Kalp şikâyeti üzerine revire başvuran Böcek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Muhittin Böcek kalp rahatsızlığı gerekçesiyle revire başvurdu
5 Temmuz’da gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Muhittin Böcek, kaldığı Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda kalp sorunları yaşadığını belirtti. Bunun üzerine cezaevi revirine başvuran Böcek, sağlık kontrolü amacıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Sağlık durumu iyi, tekrar cezaevine götürülecek
Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Muhittin Böcek’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedbir amaçlı kısa süre gözlem altında tutulan Böcek’in, yeniden cezaevine götürülmesi bekleniyor.