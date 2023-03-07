Saadet Işıl Aksoy: Ayıp ya!

“Çok üzgünüz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz ama böyle demek de biraz insanı kötü hissettiriyor. Oradakilerin yaşadıklarını düşününce, işin gerçeği bizim üzülmemizin pek bir önemi yok. Hayata devam etmeye çalışıyoruz.”

BİRLİK OLMA DUYGUSU GELİŞİYOR

“Sosyal medyadaki insanların normal yaşantısına hızla dönmesi konusundaki tartışmalar hakkında da konuşan oyuncu, “İnsan bu kadar toplumsal bir acı yaşayınca biraz birlik olma duygusu gelişiyor. Unuttuklarımızı hatırlayalım istiyoruz. O birliğin içerisinde de saygı duyarak hareket etmek lazım” açıklamasında bulundu.

“Bazı ünlü isimlerin reklam için deprem bölgesine gittiği iddiaları hakkında da yorum yapan ünlü isim, “Böyle şeyleri konuşmak bile yanlış. Konuşulması gereken bir sürü şey varken, bunlar detay konuşmalar… Ayıp ya! O kadar büyük bir acı var, o kadar büyük bir mücadele var. O onu çekmiş, bu bunu çekmiş. Çekiyorsa da çeksin arkadaş, konuşulacak konular bunlar değil” dedi.

Aksoy, koruyucu aile başvurularıyla ilgili ise şöyle konuştu: Bu durum üzerine çok düşünülmesi ve zaman geçirilmesi gerekiyor. Hayat boyu kendinizi adayacağınız bir sorumluluk demek. Çok doğru karar vermek lazım.”

“Ailesinden deprem bölgesinde kimsenin olmadığını söyleyen Saadet Işıl Aksoy, “Annemin akrabalarından var birkaç kişi şehirde maalesef. Benim birebir tanıdığım kimse yoktu aralarında… Ama hepimizin ailesinden, yakın çevresinden birileri orada oldu” şeklinde konuştu.