Malezya Ekibi 140 Kişiyle Sahada, Başbakan Gaziantep’te

Malezya başbakanı Enver İbrahim’i havalimanında Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri karşıladı.

Enver İbrahim, daha sonra deprem bölgesine hareket ederek afetzedeleri ziyaret etti.

Temaslarının ardından Ankara’ya dönen İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi.

Malezyalı ekip 140 kişi ile sahada

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çalışmalarını sürdüren Malezyalı ekip 140 kişiyle bölgedeki en kalabalık yardım ekiplerinden biri.

70 arama kurtarma personeli ve 70 destek görevlisinden oluşan ve SMART ismini taşıyan arama kurtarma birliği 14 gün boyunca yiyecek gibi dış destek olmadan kendi kendine yetebilme kapasitesine sahip.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Birlik Komutan Yardımcısı Safrizan Bin Suhaini, dördüncü günde 5 kişiyi enkazdan sağ çıkarabildiklerini ancak sonrasında sağ çıkan olmadığını belirterek “45 cenaze çıkardık. Hâlâ operasyon modundayız, henüz çalışmayı bitirmeyi planlamadık. Ancak yakında döneceğiz” diye konuştu.

Malezyalı ekibin çalıştığı Hakan Apartmanı’nda Almanya ve İsviçre’den gelen gönüllü Türk itfaiyeciler de görev yapıyor. Ekibin başında, Gaziantep’in kardeş şehri olan Ludwigshafen’den Türk itfaiyeci Murat Işık var.

Altı kişilik ekibin iki üyesi İsviçreli Arif ve Yusuf Işık kardeşler. Tanıdık Türk itfaiyeci bulmanın kolay olmadığını söyleyen Murat Işık, Ludwigshafen Belediyesi yardım kararı alınca İsviçre’deki amca oğullarının da kendilerine katılmasını sağlamış. Üç gündür Nurdağı’nda çalışan grup şu ana kadar enkaz altından 8 cenaze çıkarmış. İlçede 10 gün daha görev yapacaklar.

Nurdağı Tamamen Yıkılacak

Malezya Kralı Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesini ziyaret etti.

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