İmar Barışı ile İstanbul’da Kaç Binaya Kayıt Belgesi Verildi? İmamoğlu Açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da 90 bin yapının olası bir depremde tehdit altında olduğunu belirtti, “Keşke İstanbullulara huzurla evinizde uyuyun diyebilsem” ifadelerini kullandı.

Fox TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu “Çalar Saat” programına konuk olan Ekrem İmamoğlu, beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili sorularını yanıtladı.

İmamoğlu İstanbul deprem beklentisiyle ilgili şunları söyledi:

“Depremin ilk günü, ‘Bizim bir Bilim Kurulumuz var ve bu kurulumuzun davet edilmesini ve hem bölgeyi gözden geçirirken hem de acilen İstanbul’a dair geleceğin nasıl tasarlanmasını tekrar milletimize hatırlatılmasının çalışmasını yapma’ konusunda talimat verdim ve o günden bugüne aslında çalışmalar sürüyor ve bugün aslında bir Hatay dönüşü bir ara toplantıya katılacağım ve beraber tekrar değerlendireceğiz.

İstanbul’da Kaç Bina Yıkılacak?

İki şey önemli, bir tanesi İstanbul’un yapı envanteri. Biz görevi devraldığımızda İBB’nin bizden önceki döneminin bitirdiği envanterde 40 bin ila 50 bin riskli yapıdan bahsediyordu. Bizim yaptığımız çalışmada şu an itibariyle ağır ya da çok hasarlı, yani yıkılma tehdidiyle karşı karşıya olan 90 bin yapı olduğunu düşünüyoruz. İş yeri olan da var konut olan da var. Çok hızlı hareket etmemiz gerektiğinin farkındayız. İBB ya da hükümet 1999’dan sonra birçok şey yapmış İstanbul’da ama hepsini topladığımızda 80 sene daha çalışmamız gerekiyor ki yapı stoğunu güçlü hale getirelim. Böyle olmaz.

İstanbul’da İmar Barışı

İstanbul’da ‘İmar Barışı’ uygulamalarında yapı kayıt belgesi verilen yapı kaç biliyor musunuz? 317 bin. Şimdi ‘İmar Barışı’ uygulamasının o kadar riskli bir uygulama olduğunu nasıl ifade edebilirim size? Yani hatta reklam filmini işte gösterdiler. Tekrar hatırladık. Birisi kaçak bir bina yaptığını anlatıyor. Ne zaman yaptığını bile bilmiyor. Nasıl yaptığını bile hatırlamıyor. Buna da belge alabilecek miyim diyor. Tabii ona da belge alacaksın ve seviniyor vatandaş. Ya devlet bunu dememeliydi. Devlet bunu yapmamalıydı. Yani milletin bir vergi alma adına parasını alıyorsunuz ama bina sakat. Bina yanlış yerde. Bina orada olmamalı. Bina başına çöktü. Şimdi böyle bir anlayışla İstanbul’da hareket edilemez. Şimdi önümüze bakıyoruz ve biz aslında bugün derleyeceğimiz toplantıda az önce yaptığımız ne varsa geçmişten bugüne bundan sonra üstüne neyi koymalıyız?”

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