Gaziantep’te otoyolda can pazarı

Gaziantep Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde havanın sisli olması nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibinin sevk edildiği, kaza bölgesinin jandarma ekiplerince kordon altına alındığı bildirildi.

Yaralı vatandaşların çevrede bulunan hastanelere sevkinin gerçekleştiği aktarılan açıklamada, “Kazanın meydana geldiği yol trafiğe Şanlıurfa istikametinde kapalıdır. Trafik Doğu gişelerinden devlet kara yoluna verilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolda ekiplerce yaklaşık 3 saatlik çalışma yürütüldü. Temizliğin ardından otoyolun Şanlıurfa yönü yeniden kullanıma açıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin tır sürücüsü İbrahim Acen Baba ile otomobil sürücüsü Ali İhsan Akdağ olduğu bildirildi.

