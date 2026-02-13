Antalya’da korkutan uçak kazası

Antalya Havalimanı’ndan kalkış için hareket eden bir yolcu uçağında kalkış esnasında ciddi bir teknik arıza meydana geldi. Uçağın iniş takımları kırıldı, kanat bölümünde hasar oluştu ve uçak sola doğru yattı. Jet motorunun piste sürtmesiyle uçak durabildi.

Olay sırasında kaptan pilot, kabin ekibi ve yer ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçildi. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken, olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Uçakta bulunan Prof. Dr. Eren İşman, “Antalya Havalimanı’ndan kalkış esnasında uçağımızın iniş takımları kırıldı. Kanat delindi, uçak sola yattı ve jet motoru yere sürterek uçak durdu. Kaptan, mürettebat ve yer ekipleri gayet profesyonel bir şekilde duruma müdahale etti. Rabbim çok büyük bir felaketten bizleri korudu. Ancak tüm yetkilileri mevcut uçakların bakımları konusunda göreve çağırıyorum” dedi.

Uçak kazasının eşiğinden dönüldü – Video