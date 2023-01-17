Netflix Türkiye Fiyatları Yine Zamlandı

Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

Amazon Prime ve Disney Plus ile rekabetini sürdüren Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine yeni bir zam yaptı.

Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı

Netflix Türkiye, 2022 yılını iki zamla kapatırken, 2023 yılının gelmesiyle birlikte abonelik ücretlerine bir kez daha zam yaptığını duyurdu. Geçen ay Disney+ da abonelik ücretlerini artırdığını açıklamıştı.

İşte Netflix Türkiye Yeni Fiyatları

Temel Plan: Aylık 63.99 TL

Standart Plan: Aylık 97.99 TL

Özel Plan: Aylık 130.99 TL

Squid Game 111 milyon kullanıcı tarafından izlendi, Netflix’in en çok izlenen orijinal yapım içeriği oldu

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

