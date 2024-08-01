“Asfalt yakın zamanda göle dökülecek”

Dernek başkanı Gazi Osman Şakar, Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü’ndeki yaşanan sorunları anlattı.

Salda gölü kenarına asfalt dökülmesiyle ilgili Şakar, gölün çevresine dökülen asfalt hakkında şöyle konuştu:

“Salda Gölü içinde endemik canlıların olduğu, Mars gezegenine benzeyen, Mars gezegeninin jezero kraterine benzeyen dünyada eşi benzeri olmayan bir yer.

Göl çevresinde aynı zamanda endemik bitkiler var. Sadece bu bölgede yaşayan başka yerde olmayan bitkiler var. Bundan dolayı Salda Gölü sadece Türkiye’nin değil dünyanın mirasıdır.

Böyle bir yerde işte daha önce yıllar önce Selçuklulara dayanan bir köy kurulmuş buraya. Bu köyün çevredeki yerleşim yerleriyle bağları olmuş. Buradan da Kayadibi ve Yeşilova’yla ilgili bağ olsun diye yol yapılmış. Bu yol ilk başlangıçta patika yolmuş. Sonra şose olmuş. Sonra 1970-80’li yıllarda asfalt olmuş. Şimdi de yol yeniden bozulmuş asfalt yapılıyor. Burada bu yolun yapılması gerekiyor.

Ancak bizim gördüğümüz olay bu yol yapılırken kazınan şu yerdeki kazınan asfaltların gölden tarafa itilmesi.

Halbuki bunların kaldırılıp buradan alınıp, uzaklaştırılması gerekirdi ama bu yapılmamış. Yolun gölden tarafından sellerle asfaltların göle gideceğini düşünüyoruz ve göle zarar vereceğinizi düşünüyoruz.

Gölün içindeki endemik bitkilere zarar vereceğini, dünyanın oluşumunda iç canlıların olduğu canlılar Salda Gölü’nde halen yaşıyor onların zarar göreceğini düşünüyoruz.

Yani gölün mutlaka korunması gerekiyor. Böyle düşünüyoruz. Tarafsız bilim insanlarınca bir rapor hazırlansın. Bu yolun göle ne gibi zararları var. Bunlar tartışılsın. Biz bunu istiyoruz.

Bu asfaltı biz savunmuyoruz. Asfalt yerine daha doğal, ekolojik yapıyı bozmayacak bir malzeme varsa onunla kaplansın istiyoruz. Bu konuda da bilim insanları ve ilgililerin araştırma yapmasını istiyoruz.

Kuyular kazılıyor. Kepçeler giriyor, kamyonlar batıyor, çocuklar böyle girip az önce gördüğünüz kollarını killerle kapatabiliyorlar, örtüyorlar. Salda Gölü bilim insanları için laboratuvar olmalı, bilim insanlarından başka insanların girmemesi gerekiyor.

Yine geçen gün AFAD’ın tekneleri gölün içinde tur atıyordu. Motorlu tekneler. Eğer o teknelerden bir damla yağ akmışsa ya da mazot akmışsa bir damla mazotun milyonlarca suyu kirlettiğini bilim insanları söylüyor.”

Salda Gölü’ne ziyaretçi kısıtlaması getiriliyor