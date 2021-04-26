Yaşam
Sputnik V aşısı devreye girmeye hazırlanıyor
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Türkiye'den bir ilaç firması, "Sputnik V" koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilmesi konusunda anlaştı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun konuya ilişkin açıklamasına göre, Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için VisCoran İlaç ile anlaşmaya varıldı.
Şirketin, önümüzdeki aylarda Türkiye’deki çok sayıda tesiste üretime başlamayı amaçladığı kaydedildi.
Sputnik V aşısı, Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilmişti.
Bu yılın başlarında The Lancet dergisi, söz konusu aşının etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğunu bildirmişti.