DiCaprio ile popüler olmuştu! Ünlü koy yine kapatıldı

Çoğu kişi için Tayland’daki Maya Körfezi dünyanın en güzel plajlarından biri. Ancak körfezin normalde ıssız olan Koh Phi Phi Leh adasında mahvolmasına neden olan da tam olarak bu şöhret oldu.

Hollywood filmi “The Beach”ten bilinen rüya plaj ilk kez Haziran 2018’de kapatıldı.

Korona salgını sırasında 3,5 yıl boyunca kimsenin plaja girmesine izin verilmedi. Körfez ancak Ocak 2022’de tatilcilere yeniden açıldı, ancak daha katı kurallar altında. Şimdi tekrar kapatılması kararı alındı.

Beyaz kumlu plaj, turkuaz denizi ve yemyeşil palmiye ağaçları: Film ve Tayland hayranları Maya Bay’i Leonardo DiCaprio’nun başrolünü oynadığı “The Beach” filminden böyle hatırlıyor.

Ancak turistlerin tatil cennetine akın etmesi nedeniyle Maya Körfezi’ndeki hasar kritik boyutlara ulaştı.

Bu nedenle Ko Phi Phi Leh adasındaki rüya koyu 1 Haziran 2018’de kapatıldı. Daha sonra iki ay süreyle kapanmadan önce Ocak 2022’den Ağustos başına kadar kısa bir süreliğine ziyaretçilere yeniden açıldı.

Artık iki ay süreyle tekrar giriş yapılmasına izin verilmiyor.

Kitle turizmi ekosistemi tehlikeye atıyor

2018 yılında kapanmadan önce körfezi her yıl yaklaşık iki milyon kişi ziyaret ediyordu. Kitle turizmi nedeniyle çevre ciddi şekilde zarar gördü, bu nedenle Tayland hükümeti plajı daha uzun bir süre kapatmaya karar verdi.

Ünlü koyun 2021 yılı sonunda yeniden açılacağı duyuruldu. Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Varawut Silpa-Archa o dönemde CNN’e verdiği demeçte, görünüşe göre The Beach’in toparlanması için yeterli zamanın geçtiğini söylemişti.

Ancak bu iyi durum uzun sürmedi. Açılışın ardından doğa yeniden ayaklar altına alındı, mercanlar yok edildi, su yüzeyi petrolle kirlendi ve WELT’in bildirdiği gibi balıklar koydan uzaklaştı.

Yeni kurallar aslında körfezi korumaya yönelikti

Maya Körfezi ve “Plaj”ın yeniden açıldıktan sonra iyi durumda kalmasını sağlamak için yeni kurallar getirildi.

1 Ocak 2022’den itibaren teknelerin körfeze girmesine artık izin verilmiyor. Bunun yerine rehberler, tatilcileri adanın arka tarafındaki ünlü Maya Körfezi’nden uzakta bir iskeleye bırakmak zorunda kaldı.

Her gün yalnızca sekiz sürat teknesinin oraya yanaşmasına izin veriliyordu. Rüya koyunun ziyaret süresi ve turist sayısı da sınırlıydı.

Yüzme yasaklandı. Ön kayıt da vardı ve ziyaretçilerin giriş ücreti ödemesi gerekiyordu. Sabah 10.00’dan akşam 16.00’ya kadar açık olan koyda en fazla 300 tatilci aynı anda en fazla bir saat konaklayabiliyor.

Artık plaj her yıl yağışlı mevsimde kapanacak

Ancak bu kurallar pek bir şey kazandırmadı. Körfezi kitle turizminden korumaya yönelik tüm çabalara rağmen, son iki yılda zaten plajın yeniden kapatılması gerekmişti.

Bu nedenle, Bangkok Post’a göre, körfez çevresindeki hassas ekosistemin toparlanabilmesi için 1 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar olan yağmur mevsiminde ziyaretçilere artık izin verilmeyecek.

Popüler plajın muson mevsiminde kapatılması da ziyaretçilerin güvenliğiyle ilgili.

Konukların çoğu komşu ada Phi Phi Don’dan geleneksel uzun teknelerle Koh Phi Phi Leh’deki Maya Körfezi’ne geliyor.

Yağmur yağdığında ve yüksek dalgalar olduğunda, ziyaretçilerin ünlü plaja yürüyebileceği Loh Sama koyuna bazıları çok eski olan teknelerin yanaşması zorlaşıyor.

Nation Thai’ye göre Maya Körfezi bundan sonra her yıl ağustos ve eylül aylarında kapalı olacak.

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