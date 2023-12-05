Sera gazı emisyonları yine rekor seviyelerde

Her yıl, dünya çapında hâlâ ne kadar CO2 saldığımızı gösteren rakamlar yayınlanıyor. Ve her yıl olduğu gibi bu yıl da kötü haberler var.

120’den fazla araştırmacının çalıştığı “Küresel Karbon Projesi”nin bu yılki raporunun yazarlarından biri olan Judith Hauck “Maalesef fosil emisyonlarının bu yıl yine rekor seviyeye ulaştığını bildiren üzücü bir rapora sahibiz. Bu oranlar her zamankinden daha yüksek” dedi.

Fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonları bu yıl dünya genelinde düşmek yerine geçen yıla göre yüzde 1,1 daha yüksek olacak.

2023 yılında 36,8 milyar ton CO2 salacağız. Fosil enerji hâlâ insanların neden olduğu sera gazlarının büyük bir kısmını oluşturuyor. Toplam 40,9 milyar ton CO2 emisyonunun geri kalanı, örneğin ormanların temizlenmesinden kaynaklanıyor.

Rapor aynı zamanda kara ve deniz tarafından ne kadar CO2 emildiğini de hesaplıyor. Örneğin, büyümeleri yoluyla karbondioksiti depolayan ormanlar aracılığıyla. Veya doğal olarak CO2 depolayan okyanus yoluyla.

Sayı yıldan yıla değişmektedir. Örneğin, El Niño veya La Niña hava olaylarının mevcut olup olmadığına bağlı olarak.

Ancak aynı zamanda bu yıl Kanada’da yaşanan büyük yangınlar gibi orman yangınlarının da arazi çöküntüsünü önemli ölçüde azaltabileceği göz önüne alındığında.

Veya değişen rüzgarlar okyanusların daha az CO2 emmesine neden olabilir. Yangınlar ve değişen rüzgarlar da iklim değişikliğini kolaylaştırıyor. Yani bir kısır döngü.

Yeraltı depolamasının şimdiye kadar iklim üzerinde çok az etkisi oldu

CO2’nin yer altında veya deniz altında depolanması gibi önlemler de fosil enerjiden vazgeçmek zorunda kalmamak için çözüm olarak COP’ta defalarca tartışılıyor.

Ancak yine rapor üzerinde çalışan LMU Münih’ten Julia Pongratz’a göre bunlar pahalı ve şu ana kadar önemli bir oran oluşturamadılar.

Şu anda CCS (Karbon Yakalama ve Depolama) adı verilen önlemler, fosil yakıtların neden olduğu emisyonların yalnızca yüzde 0,000025’ini yakalıyor. Pongratz, “Emisyonlarda önemli bir azalmayı önleyemeyeceğimiz mesajı şu anda çok açık” dedi.

AB ve ABD emisyonları azalttı

Ancak bazı iyi haberler de var. Örneğin AB ve ABD’de fosil emisyonları düştü. Ancak yine de en fazla emisyon salan ülkeler arasında yer alan diğer ülkelerde de artış sürüyor.

Bu, özellikle kullandığımız ürünlerin çoğunun üretildiği Çin için geçerli. Hindistan’da kişi başına düşen emisyonlar hâlâ AB’dekinin oldukça altında. Ancak genel olarak emisyonlar orada da hâlâ artıyor.

Bununla birlikte, Berlin’deki “Küresel Müşterekler ve İklim Değişikliği Mercator Araştırma Enstitüsü”nden iklim bilimci Jan Minx, AB’de bizi bir sorumluluk sahibi olarak görüyor: “Burada ödevimizi yapıp, Minx, iklim koruma konusunda daha iyi. Ancak aynı zamanda başkalarını daha iyi olmaya teşvik etmeli ve yeterli kaynağa sahip olmayan diğerlerinin daha iyi olmasına yardımcı olmalıyız” dedi.

1,5 derece hedefi pek sürdürülebilir değil

Rapora göre yedi yıl içinde sıcaklık artışını 1,5 derecenin altına sınırlayabileceğimiz CO2 bütçesi mevcut emisyonlar kadar tükenecek. Bu maksimum hedefi sürdürmek için hala yüzde 50 şansa sahip olmak için, emisyonlarımızı her yıl Corona’nın en yüksek olduğu döneme göre daha fazla azaltmamız gerekecek.

Ancak küresel toplum salgından çok az ders almış gibi görünüyor. Yalnızca uluslararası hava trafiği geçen yıl yüzde 28 arttı. Ancak 1,5 derecelik bir sınır artık gerçekçi görünmese bile: Araştırmacılara göre her onda bir derece daha az önemli. Ve böylece bilançonun gelecek yıl daha iyi olacağına dair umut devam ediyor.

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