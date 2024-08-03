ABD, İran’ın İsrail’i tehdit etmesi üzerine jetler ve savaş gemileri konuşlandırdı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail’in İran ve vekilleri tarafından gerçekleştirilebilecek olası saldırılara karşı korunmasına yardımcı olmak amacıyla Orta Doğu’ya ilave savaş gemileri ve savaş uçakları konuşlandırılacağını duyurdu.

Bölgede, Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran’da öldürülmesi ve Lübnan’daki Hizbullah örgütünün önemli komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından tansiyon yüksek seyrediyor.

ABD önlem aldı

Pentagon, füze savunma güçlerinin konuşlandırılmaya hazır olma durumuna getirildiğini belirterek, İsrail’i savunma taahhüdünün “kesin” olduğunu söyledi.

İran Lideri Ayetullah Hamaney, Haniye suikastı nedeniyle İsrail’e “sert ceza” verileceğini belirterek, üç gün ulusal yas ilan etti.

Hamas lideri Çarşamba günü Tahran’da öldürüldü. İran ve Gazze’deki vekili saldırıyı yorum yapmayan İsrail’e yükledi.

62 yaşındaki Haniye, Hamas’ın genel lideri olarak kabul ediliyor ve Gazze savaşında ateşkes sağlanmasını amaçlayan müzakerelerde önemli rol oynuyordu.

Ölümü, İsrail’in Lübnan’daki İran’ın vekili Hizbullah’ın en üst düzey askeri komutanı Fuad Şükr’ü öldürdüğünü iddia etmesinden birkaç saat sonra gerçekleşti.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, yeni konuşlanmaların “ABD kuvvetlerinin korumasını iyileştireceği… İsrail’in savunmasına desteği artıracağı ve … ABD’nin çeşitli olasılıklara yanıt vermeye hazır olmasını sağlayacağı” belirtildi.

Konuşlandırmaların arasında ilave balistik füze savunma kabiliyetine sahip kruvazörler ve muhriplerin de yer alacağı belirtildi.

ABD ordusu ayrıca İran’ın İsrail’e insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlattığı 13 Nisan’dan önce konuşlandırmaları yoğunlaştırmıştı. İsrail ve müttefikleri, ateşlenen yaklaşık 300 insansız hava aracı ve füzenin neredeyse tamamını düşürdü.

İsrail, Haniyeh’i öldüren saldırı hakkında doğrudan bir yorum yapmadı. Ancak Başbakan Benjamin Netanyahu, ülkesinin son günlerde düşmanlarına “ezici darbeler” indirdiğini, buna Beyrut’ta Shukr’un öldürülmesinin de dahil olduğunu söyledi.

İsraillileri uyardı: “Önümüzde zorlu günler var… Her taraftan tehditler duyduk. Her senaryoya hazırlıklıyız.”

Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, ABD’nin tırmanmanın kaçınılmaz olduğuna inanmadığını söyledi.

Singh, “Mesajlarımızda çok açık olduğumuzu düşünüyorum, kesinlikle artan gerginlik görmek istemiyoruz ve burada bir çıkış yolu olduğuna inanıyoruz, o da ateşkes anlaşmasıdır” dedi.

Netanyahu, Cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze’de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına varılması için önümüzdeki günlerde bir İsrail heyetinin Kahire’ye gideceğini söyledi.

Hamas, 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği ve 1.200 kişinin ölümüne yol açan saldırıyla savaşı başlattı. Hamas’ın yönettiği sağlık bakanlığına göre İsrail, Gazze’de devam eden ve yaklaşık 40.000 kişinin ölümüne yol açan askeri operasyonla karşılık verdi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İzzeddin El Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed Deif’in öldürülmesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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