Real Madrid’de Arda Güler eleştirisi

Arda Güler, 22 dakikada kendini gösterdi

Real Madrid‘in İspanya Ligi’nde ilk yarıyı 4 puan gerisinde tamamladığı Barcelona’ya Süper Kupa finalinde de 3-2 kaybetmesinin ardından işler karıştı.

Başkan Florentino Perez, farklı kaybetmediği için teknik direktör Xabi Alonso’yu toplantıya çağırarak hesap soracak.

Bu arada Barcelona, Real Madrid’e son 6 maçta 20 gol attı.

Eflatun-beyazlılarda gündemin ana başlıklarından biri de Arda Güler.

20 yaşındaki futbolcunun 68. dakikada oyuna alınması büyük tartışmalara yol açtı.

Real Madrid orta sahası, sadece Camavinga ile 2 uzun pas yapabilirken milli futbolcumuz tek başına uzun pasta 6’da 6 isabet sağladı.

Bu arada Xabi Alonso’nun “Bu kupa sezon içindeki en önemsiz kupa. Önümüze bakacağız” demesi başkan Florentino Perez’i adeta çıldırttı.

Karşılaşma sonrası Xabi Alonso’nun “Barcelona’yı tebrik edelim” çağrısına karşılık takımın yıldızı Kylian Mbappe’nin oyuncuları kenarda tutup buna karşı çıkması “Real Madrid’de otorite kimde?” sorusunun da ortaya çıkmasına neden oldu.

İşin ilginç tarafı ise hem Xabi Alonso hem de Arda’nın İngiltere Premier Ligi’nin önde gelen takımlarının radarında olması.

Barcelona-Real Madrid Süper Kupa finali – Video



