Bu elektrikli otomobilin aküsü yalnızca 5 dakika doluyor

Britanyalı bir startup, elektrikli araba sürmenin en büyük sıkıntılarından birine, yani pilin şarj olmasını beklemek sorununun cevabını bulmuş olabilir.

Elektrikli otomobillerin geleceği için büyük umut

Cambridge merkezli Nybolt, geçen hafta gerçekleştirdiği ilk canlı demoda dört buçuk dakikadan biraz fazla bir sürede %10’dan %80’e şarj olan yeni bir 35 kWh lityum iyon pil geliştirdi .

Bu, Tesla ( TSLA ) Süper Şarj Cihazı gibi hızlı şarj cihazı kullanan bazı elektrikli arabaların şu anda aldığı yaklaşık 20 dakikadan çok daha hızlıdır. Ayrıca , ortalama benzinle çalışan bir arabayı doldurmanın aldığı iki dakikaya da çok daha yakındır .

Nyobolt’un kurucu ortağı ve CEO’su Sai Shivareddy, Cuma günü yaptığı açıklamada, “İngiltere ve ABD’deki kapsamlı araştırmalarımız, şu anda hazır ve ölçeklenebilir olan yeni bir pil teknolojisinin kilidini açtı.Şu anda kaçınılmaz veya imkansız olduğu düşünülen yeni ürün ve hizmetlerin elektrikli hale getirilmesini sağlıyoruz” dedi.

Şirket, Nyobolt’un teknolojisinin Cambridge Üniversitesi pil bilimcisi Clare Gray ve Cambridge eğitimli Shivareddy tarafından yürütülen on yıllık bir araştırmaya dayandığını söyledi. Pillerin, ömürleri üzerinde büyük bir etki yaratmadan süper hızlı şarj edilebilme yeteneğinin anahtarı, daha az ısı ürettikleri anlamına gelen bir tasarımdır. Ayrıca aşırı ısınma, lityum iyon pilin alev almasına ve patlamasına neden olabileceğinden onları daha güvenli hale getirir .

Ayrıca pillerin anotlarında kullanılan malzemeler elektronların daha hızlı transferine olanak sağlıyor.

8 şirketle görüşmeler başladı

Nyobolt şu anda pillerini sekiz elektrikli otomobil üreticisine satmak için görüşmelerde bulunuyor.

Nispeten uzun şarj süreleri, şu anda piyasada bulunan elektrikli araçların (EV’ler) büyük bir dezavantajıdır. Yolculukları yavaşlatıyorlar ve arabalarını evde şarj edemeyen araç sahipleri için rahatsızlık yaratıyorlar.

BNP Paribas’ya ait araç kiralama uzmanı Arval’in danışmanı Paul Marchment’a göre, Nyobolt’un spor otomobil prototipinde test edilen yeniliği, özellikle ticari EV filoları ve işlerinde elektrikli otomobillere güvenen sürücüler için cesaret verici.

Ancak ABD ve Avrupa’da elektrikli araçların daha hızlı benimsenmesinin önündeki bir diğer engel ise kamusal şarj altyapısının eksikliği.

Blackball Media’da otomobil uzmanı Jack Evans, Nyobolt’un Perşembe günü İngiltere yollarında bulunması zor türden 350kW DC ultra hızlı şarj cihazı kullanılarak pistte test edilen bataryasıyla ilgili haberi memnuniyetle karşıladı .

“Nyobolt pilini şarj etmek için kullanılan üniteler İngiltere’de çok az ve nadir bulunuyor, bu nedenle bunun gerçekten etkili olabilmesi için ultra hızlı şarj cihazlarının tedarikinde artış olması gerekiyor” dedi.

Shivareddy, CNN’e yaptığı açıklamada, hem ABD’de hem de Avrupa Birliği’nde hızlı şarj cihazı sayısının arttığını ve on yılın sonuna kadar “neredeyse her yerde” bunların olmasını beklediğini söyledi.

Kuzey Amerika’da, dört hızlı şarj cihazından üçü Tesla’nın Süper Şarj Cihazları ve ABD’deki hemen hemen her büyük otomobil üreticisi, EV’leri Kuzey Amerika Şarj Standardı olarak bilinen Tesla’nın şarj teknolojisiyle uyumlu hale getirmeyi taahhüt etti . Nyobolt’un pili bir Süper Şarj Cihazı ile uyumlu, girişim CNN’e söyledi.

Shivareddy, “Şarj sürelerini yakıt ikmali zamanlarıyla aynı hale getirmek amacıyla vizyonumuzu hayata geçirmek için Tesla ve diğer önde gelen üreticilerle çalışmayı çok isteriz” dedi. “Bu, şebeke/şebeke dışı güç kaynağının yanı sıra bu tür yüksek güçlü şarj cihazlarının çok sayıda piyasaya sürülmesi için endüstrinin işbirliği yapmasını gerektirecektir.”

ABD’de 2023 yılında başlayan işten çıkarma dalgası aynı hızla devam ediyor. Son olarak bu dalgaya dünyaca ünlü firmalar da katıldı.

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