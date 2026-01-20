Avrupa’dan ABD’nin restine rest

Avrupa ile ABD arasında ticaret savaşları!

Avrupa Birliği, Trump’ın yüzde 10’luk Grönland tarifesine misilleme olarak 93 milyar Euro’luk bir gümrük paketi ile ABD şirketlerini hedef almaya hazırlanıyor.

Avrupa Parlamentosu, ABD ile ticaret anlaşmasını askıya aldı.

Almanya, bu yılki Dünya Kupası’nı boykot edebilir. Yarın başlayacak Davos zirvesinde pazarlıklar çetin geçecek.

Bu arada ABD’li milletvekilleri Trump’ın Avrupalı müttefiklere yönelik gümrük vergilerini engellemeye çalışıyor

ABD Kongresi’nde her iki partiden milletvekilleri, müttefiklere yönelik gümrük vergilerinin engellenmesine dönük yasama girişimleri başlattı.

Sekiz Avrupa ülkesini kapsayan gümrük vergilerinin Şubat ayında %10 ile başlayıp Haziran ayında %25’e yükselmesi planlandı.

Girişimler, Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası kapsamında gümrük vergilerini sona erdirmeyi hedefleyen ortak bir karar taslağına dayandı.

Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçmesi ve olası başkan vetosunun üçte iki çoğunlukla aşılması gerekliliği oluştu.

ABD Kongresi’nden iki partili bir heyet, hafta sonunda Danimarka ve Grönland’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret eş zamanlı olarak artan diplomatik gerilim ortamında yapıldı.

Grönland’ın Danimarka’ya bağlı statüsü ve Danimarka’nın NATO müttefiki konumu vurgulandı.

Cumhuriyetçi Parti içinden sınırlı sayıda senatör, gümrük vergilerine açık mesafeyle yaklaştı.

Danimarka, Grönland’da askerî eğitim kapsamında sınırlı askerî varlık artışı gerçekleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisi’nde bu hafta, başkanın askerî yetkilerini sınırlamaya yönelik başka bir karar tasarısının da oylanması gündeme alındı.

Grönland’da faaliyet gösteren bir turizm şirketi, ABD’li bir yetkilinin yerel bir etkinliğe davetini geri çekti.

Grönland’da yaklaşık 60 bin kişilik nüfus, bölgenin geleceğine ilişkin belirsizlik ortamında yaşamını sürdürdü.