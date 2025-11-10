FutbolSporTürkiye

Bahisten 1024 futbolcu PFDK’ya

Bahis soruşturması kapsamında aralarında Beşiktaş ve Galatasaraylı da bulunan 1024 futbolcu PFDK’ya sevk edildi

PFDK’ya dev sevk

Türkiye’de bahis soruşturması genişleyerek büyüyor. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve 3 hakemin tutuklanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, 1024 futbolcunun bahis nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Listede Beşiktaş’tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray’dan ise Metehan Baltacı ile Eren Elmalı bulunuyor. 1024 kişilik listede Süper Lig’den 27 futbolcu yer alıyor.

Bu arada TFF den yapılan açıklamada, “Kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır” denildi.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı antrenmanına 13 futbolcunun katılması soruşturmanın kapsamının genişleyeceği şeklinde yorumlandı.

TFF son olarak, soruşturma kapsamında Nesine 2.Lig ve 3.Lig maçlarının 2 hafta ertelendiğini açıkladı!

