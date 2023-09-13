Kim Jong-un Rusya’da: “Putin’in Tüm Kararlarını Destekliyoruz”

Kuzey Kore, Ukrayna’ya karşı savaşta Rusya’nın arkasında; Devlet Başkanı Kim Jong-un bunu Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede açıkça ifade etti.

Gözlemciler, Kim’in Rusya’yı silahlarla da destekleyeceğine kesinlikle inanıyor.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Rusya Devlet Başkanı’na Ukrayna’ya yönelik savaşına destek konusunda güvence verdi.

Interfax haber ajansına göre Kim, Vostochny kozmodromunda Rusya’nın egemenliğini ve güvenliğini korumak için ayağa kalktığını söyledi:

“Putin’in ve Rusya hükümetinin tüm kararlarını her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Umarım emperyalizme karşı mücadelede ve egemen bir devletin inşasında her zaman birlikte olacağız.”

Görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacak yeni bir adım olacağından emin.

Uydu yapımında Rusya’dan yardım

Putin ve Kim, Rusya’nın Uzak Doğu’sundaki uzay üssünde dört yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Rus medyası, Putin’in konuğuna uydu yapımında yardım sözü verdiğini bildirdi.

Devlet haber ajansı Ria Novosti’ye göre Putin, “Vostochny Uzay Üssü’ne bu yüzden geldik. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin lideri roket teknolojisine büyük ilgi gösteriyor ve uzaydaki varlığını genişletmeye çalışıyor.” dedi.

Liderleri fırlatma rampasını ve “Angara” fırlatma aracını inceledi. Basında çıkan haberlere göre, Kuzey Kore lideri tur sırasında Rusya’nın füze programı hakkında birçok soru sordu.

Gazetecilerin toplantının askeri işbirliğini de içerip içermeyeceği yönündeki sorusuna Rusya Devlet Başkanı, “Acele etmeden tüm konuları konuşacağız. Yeterli zamanımız var.” dedi.

Dün Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bir soruyu yanıtladı: “Ülkelerimiz kamuoyuna açıklanmaması gereken hassas alanlarda işbirliği yapıyor.”

Ancak analistlere göre Kuzey Kore’den gelen heyet, Putin ile Kim arasındaki görüşmenin muhtemelen Rusya’ya silah sevkiyatı konusunda olacağını öne sürüyor.

Ordu ve savunma sanayisinin üst düzey temsilcilerini içeriyor. Mühimmat endüstrisinin yöneticisi Jo Chun Ryong da heyetin içinde. Kuzey Kore, Ukrayna’daki savaşı için Rusya’ya topçu mühimmatı ve tanksavar füzeleri sağlayabilir.

Buna karşılık, büyük ölçüde izole edilmiş olan Kuzey Kore, Rusya’dan uydular ve nükleer denizaltılar için modern teknoloji alabilir. Rusya’dan olası gıda teslimatları konusunda da spekülasyonlar var.

ABD, Kuzey Kore’yi uyardı

ABD, Pyongyang’ı Rusya’ya silah sağlamaması konusunda uyarmış, aksi takdirde daha fazla yaptırım tehdidinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, “Kuzey Kore’den Rusya’ya herhangi bir silah transferi, birçok BM Güvenlik Konseyi kararının ihlali anlamına gelecektir” dedi.

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