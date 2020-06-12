Twitter Troll Operasyonu Yaptı: Türkiye, Çin, Rusya

Askıya alınan hesapların tamamı Türkiye, Rusya ve Çin kaynaklı. Açıklamaya göre, Türkiye’de sahte ve kullanılmak üzere ele geçirilen hesaplar, AKP lehine siyasi söylemi kuvvetlendirmek amacıyla kullanılıyordu. Twitter troll operasyonu kapsamında Türkiye’de 7 bin 340 hesap kapatıldı.

Twitter Troll Operasyonu Hakkında Resmi Açıklama

Twitter’ın internet sitesinden yayınlanan resmi açıklamada, bu operasyonlarla bağlantılı bütün hesapların ve içeriklerin kalıcı olarak kaldırıldığı bildirildi. İlgili verilerin de şirketin önde gelen iki araştırma ortağı olan Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü (ASPI) ve Stanford Internet Gözlemevi (SIO) ile paylaşıldığı kaydedildi. Hesapların da şirketin manipülasyon politikalarının ihlali kapsamında askıya alındığı vurgulandı.

Şirket açıklamasında 2020 yılı başında tespit edildiği belirtilen hesap ağlarının çoğu ülke içi kitleyi hedef almıştı. Twitter tarafından yapılan analize göre bu hesaplar AKP lehine siyasi söylemi kuvvetlendirmek amacıyla kullanılıyor. Türkiye’de toplam 7 bin 340 hesap ifşa edilerek kaldırıldı.

İncelenen teknik göstergelere göre söz konusu hesap ağı, partinin gençlik kolu ve ciddi sayıda ele geçirilmiş hesapların bulunduğu merkezi bir ağla bağlantılıydı. Bu nedenle Twitter’ın ifşa ettiği hesap ağının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetini eleştiren kurumlarla bağlantılı olan ve ele geçirilen hesapları da kapsadığı belirtildi.

Ele geçirilen bu hesapların sıklıkla devlet aktörleri tarafından yürütülen korsanlık ve hesap ele geçirme çabalarının hedefi oldukları kaydedildi. Hesap ağının aynı zamanda kripto para birimi bağlantılı spam gibi ticari faaliyetler için de kullanıldığı belirtildi.

Twitter Troll Operasyonunun Detayları

@argungen rumuzlu bir Twitter kullanıcısı ise operasyon ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:

“trol ordusuna vurulan darbenin ayrıntılarına bakalım mı?

üç ülkede 32242 hesap kapatıldı. türkiye’dekilerle ilgili oldukça ilginç bilgiler var

şu metin bütün bilgileri derliyor. kısaca üzerinden geçelim

https://fsi-live.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/20200611_turkey_report.pdf

2008-20 arasında açılmış hesaplardan oluşan trol tümeni (ordu abartı) görünürde fazla yanıt, like almayan hesaplardan oluşuyor (ortalama 3,7 engagement)…ancak tweetler genellikle otomatik atılan tweetler değiller. yani yüzlerce belki binlerce kişilik bir sosyal medya ekibi işi

ortalama takipçi sayıları 4534 fakat 100 bin üzeri takipçili yani daha etkili 60 hesap da kapatılanlar arasında

kullanılan hashtag’ler bu ekibin zaman zaman başkalarına iş yaptığını gösteriyor. mesele sadece destekçilik ve reisçilik değil, aynı zamanda gündem yaratma ya da akp gündemindeki bazı maddeleri üste çıkarma

bu hesaplardan en fazla paylaşılan sitelerin (düşünce mektebi ya da bold haber gibi) bu yapıyla ilişkili olduğu tahmin edilebilir… fakat yine de elbette infografiklerle gündeme etki ve kritik zamanlarda sosyal medyayı boğma en önemli işlevleri

Hashtag’ler Nasıl Yayılıyor?

2017 referandumu öncesi, 2016’da ohal’in uzatılması SIO’nun tespit ettiği bazı kritik hareketlilik tarihleri… elbette suriye meselesi var. ancak burada grupta zaman zaman bölünmeler tespit edilmiş

24 ekim 2014’te açılan hesapların yoğun bir şekilde (surprise surprise) m. gök.ek’i rt ettiği tespit edilmiş. kambersiz düğün olmaz misali

bir akp’linin kullandığı hashtag nasıl kısa zamanda yaygınlık kazanabiliyor, somut bir çalışma var önümüzde. ancak akçeli işleri ya da neden sürekli bir akp halkla ilişkiler komisyonu mensubunun rt edildiğini zamanla anlayabiliriz.

akçeli işler demişken elon musk impersonator’larının da bu grubun içinde yer aldıklarını, önce türkçe tweet’ler attıklarını sonra arada musk gibi davranıp insanlardan kripto para koparmaya çalıştıklarını görüyoruz.

evet, insanın hayret edesi geliyor. yöntem açıkça anlatılmış.

yıllar boyunca bu tarz kullanımlara izin veren twitter masum değil, ancak yine de bir çetenin işlerini SIO’ya döktürmeleri ve bir şey yapmaları anlamlı.

sözlerimi burada sonlandırırken esas soruları unutmayayım: bu ekibi kim kurdu? hangi klikler büyüttü? vatandaşın vergilerinin ne kadarı bunlara gitti?”