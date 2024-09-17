Amazon esnek çalışmadan vazgeçti

Amazon CEO’su Andy Jassy, Ocak 2025’ten itibaren ofise haftada 5 gün zorunlu dönüş yapılacağını duyurdu. Daha önce alınan 3 günlük hibrit çalışma modelinden vazgeçilmesi anlamına gelen bu kararın uzaktan çalışma esnekliğine alışan çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olduğu ifade ediliyor.

Amazon kararını değiştirdi

Uzmanlar çalışanların bir kısmının uzaktan çalışmanın sağladığı esneklik doğrultusunda yaşamlarını yeniden düzenleyeceği için bu ani değişikliğin stres ve memnuniyetsizlik artışına neden olabileceğini bildiriyor.

Öte yandan yöneticilere bağlı çalışan sayısının yüzde 15 artırılmasıyla yönetim yapısının düzlenmesi planları, iş güvenliği ve kariyer ilerlemesi konusundaki endişeleri artırması bekleniyor.

Ofise dönüş politikası kararlaştırılmış olsa da daha önce onaylanmış uzaktan çalışma düzenlemeleri bazı istisnalar uygulanabilecek.

Şirket, hastalık veya acil durumlar gibi belirli durumlar için gerektiğinde uzaktan çalışmaya izin verse de bu durum standart bir uzaktan çalışma politikası olarak kabul edilmeyecek. Yer değişikliği ihtiyaçları olan çalışanların yöneticileriyle seçenekleri müzakere etmeleri teşvik edilecek.

Amazon, organizasyonel verimliliği artırmak amacıyla özellikle orta kademelerdeki 18 binden fazla rolü ortadan kaldırarak yönetim katmanlarını sadeleştirmeyi hedefliyor. Bu yeniden yapılanma, pazar taleplerine hızlı cevap verebilecek daha yalın bir organizasyon oluşturmayı amaçlıyor. Ana stratejiler arasında yönetim katmanlarının azaltılması, merkezi olmayan karar alma süreçlerine vurgu yapılması ve küçük, müstakil grupları teşvik eden “iki pizzalı takım” (6-10 kişiden oluşan takım) modelinin benimsenmesi yer alıyor.

ABD Gizli Servisi, Elon Musk’ın “Kimse Biden ve Kamala’ya suikast düzenlemeye çalışmıyor bile” şeklindeki sosyal medya paylaşımına ilişkin “Paylaşımdan haberdarız” açıklamasını yaptı.