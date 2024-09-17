ABD Gizli Servisi’nden Elon Musk açıklaması

ABD Başkan Adayı Donald Trump’a yönelik ikinci suikast girişimi, ülke gündemindeki yerini koruyor. Trump’ın en önemli destekçilerinden ünlü milyarder Elon Musk’ın ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris hakkındaki sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Musk, “Donald Trump’ı neden öldürmek istiyorlar?” şeklindeki bir gönderiyi paylaşarak, “Ve kimse Biden ve Kamala’ya suikast düzenlemeye çalışmıyor” ifadesini kullandı. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımın şiddete yönlendirebileceği gerekçesiyle tepki gösterdiği Musk, söz konusu gönderiyi bir süre sonra sildi.

Elon Musk hakkında açıklama

ABD Gizli Servisi, Musk’ın sildiği paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Gizli Servis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Gizli Servis, Elon Musk’ın yaptığı sosyal medya gönderisinden haberdardır. Uygulama gereği, koruyucu istihbarat içeren konularla ilgili yorum yapmıyoruz. Ancak, Gizli Servis’in korunan kişilerle ilgili tüm tehditleri araştırdığını söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates de Musk’ın paylaşımına ilişkin, “Şiddet yalnızca kınanmalı, asla teşvik edilmemeli veya şaka konusu yapılmamalıdır. Bu sorumsuzca bir söylemdir” dedi.

Trump’a suikast girişimleri

ABD’nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya’da düzenlediği seçim mitinginde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı. 15 Eylül’de ise Trump’ın Florida’da golf oynadığı sırada sahada birden çok silah sesi duyulmuş, saha yakınındaki çalılıklarda AK-47 tipi silah bulunmuş ve kaçmaya çalışan zanlı Ryan Wesley yakalanarak gözaltına alınmıştı. FBI, olayla ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik “suikast girişimi” olduğu belirtilen olaya ilişkin “Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var.” değerlendirmesini yaptı.

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