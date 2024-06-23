Peru’da bu köprünün yolu hiçbir yere çıkmıyor! Oysa ülkedeki en büyük köprü

Peru’daki Amazon’un el değmemiş bölgelerine bağlanan Nanay Nehri boyunca uzanan devasa köprü, ülkede şimdiye kadar inşa edilmiş en uzun köprüdür.

Ancak bu köprüyle hiçbir yere varılmıyor.

Köprü, Peru’nun kuzeydoğusundaki Iquitos’u Kolombiya sınırındaki El Estrecho bölgesine toplam 188 kilometre (117 mil) bağlayacak federal otoyol projesinin bir parçası. İnşaatın, dünyanın en büyük yağmur ormanında benzer projelere sekte vuran arazi gaspına, ormansızlaşmaya ve uyuşturucu kaçakçılığına yol açacağından korkan Yerli kabilelerin artan muhalefetiyle karşı karşıya.

Peru’da yerli halk köprüyü istemiyor

Peru Amazon’unda yaşayan Maijuna yerli grubunun bir üyesi olan Everest Ochoa, Associated Press’e “Otoyol bizi öldürecek. Çocuklarımızın iyiliği için, onlar için toprağı korumak adına bu projeyi durdurmalıyız” dedi.

Hükümet bölgede inceleme yürüttüğü için inşaat çalışmaları durma noktasına geldi ancak Ulaştırma Bakanlığı, Amazon Nehri’nin bir kolu olan Nanay Nehri üzerinde 2,3 kilometre (1,4 mil) uzanan ülkenin en büyük köprüsünü zaten inşa etti.

Yerli liderler otoyol güzergahındaki topluluklara danışılmadığını söylüyor.

Topluluk lideri Artur Francis Cruz Ochoa, “Hükümet bize topraklarımızdan geçen otoyol hakkında hiçbir şey sormadı ve biz haklarımıza saygı gösterilmesini istiyoruz” dedi.

Kendi topluluğu Centro Arenal’ın köprünün yanında olduğunu ve zaten acı çektiğini söyledi. “Uyuşturucu artık toplumumuza sızmaya başladı, gençler zaten tüketiyor. Otoyolun yapılmasıyla durum daha da kötüleşecek” dedi.

Yolun gelecekteki güzergahına yakın olan Sucusari Köyü’nde de insanlar aynı korkuları dile getiriyor. Bu, 180 sakinin geleneksel bir yaşam tarzı yaşadığı, balık tuttuğu, avcılık yaptığı ve yerel pazarlar için meyve yetiştirdiği, çoğunlukla bir Amazon lezzeti olan aguaje’nin bulunduğu, sazdan çatılı evlerden oluşan bir topluluktur.

Raporlara göre en uzun köprü

Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Peru Çevre Hukuku Derneği’nin yakın tarihli bir raporuna göre Iquitos-El Estrecho, Peru Amazon’undaki en büyük ve en pahalı otoyol inşaatıdır. Raporda, Yerlilerin topraklarında halihazırda toprak gaspının ve ormansızlaşmanın yaşandığı belirtiliyor.

Rapora göre otoyol, yaklaşık 8.000 kilometrekarelik (3.000 mil kare) yaşlı ormanı kapsayan iki koruma alanı olan Maijuna Kichwa ve Ampiyacu Apayacu’dan geçecek.

Peru’nun başkenti Lima’nın yaklaşık 77 kilometre doğusunda yolcu otobüsü ile tren çarpıştı. Olayda dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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