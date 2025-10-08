Şampiyonlar Ligi’ne TV müjdesi

Şampiyonlar Ligi’nde kulüplere daha fazla gelir

UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin 2027 yılında yapılacak yeni ihalesi için hazırlıklara başladı. Mevcut anlaşmada, televizyon yayın hakları anlaşmasından yıllık yaklaşık 3.3 milyar Euro kazanan UEFA’ya en cazip teklifi Netflix’in sunması bekleniyor. Ocak 2025 itibariyle, 301.6 milyon ücretli aboneyle, dizi, film ve belgesel içeriği üreten Netflix, Türkiye’de birçok yatırıma imza atıyor. Netflix’in 2027’den geçerli 6 yıllık sözleşme karşılığında UEFA’ya sezonluk 5 milyar Euro teklif edeceği kulislere sızdı. Netflix dışında Amazon ve Disney de bu ihaleye gözünü dikmiş durumda. UEFA’nın reklam ve TV satışlarından elde elde edilen gelirlerin yüzde 75’i Şampiyonlar Ligi, yüzde 17’si Avrupa Ligi ve yüzde 8’i de Konferans Ligi’nde yer alan kulüplere gidiyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Yeni medya platformlarına adım atarak daha fazla gelir ve taraftar çekmeyi amaçlıyoruz. Bunu gerçekleştirmemiz durumunda Avrupa futbolu gelir açısından çok daha yüksek seviyeye çıkacaktır” dedi.