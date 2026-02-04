Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu soruşturması genişleyerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

Soruşturma iki başsavcılık tarafından yürütülüyor

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosyada, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti”, “kullanılmasını kolaylaştırma” ve “kullanmak amacıyla madde bulundurma” suçlamaları yer alıyor.

19 kişi gözaltında

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar aralarında Ali Kaya’nın da bulunduğu 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, dosyaya ilişkin işlemlerin sürdüğünü, gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi.

