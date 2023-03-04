İBİ: Preveze ve Konitsa İsrail’e Pazarlık »

Yunanistan Turizmi: Preveza ve Konitsa İsrail Pazarını Hedefliyor

Her yıl düzenlenen uluslararası ölçekteki iş turizmi fuarlarından birisi olan IMTM, bu yıl 25.000’den fazla ziyaretçi ve 52 ülkeden 1.760 katılımcıya ev sahipliği yaptı. Preveza ve Konitsa’nın İsrail’in Tel Aviv kentinde düzenlenen 29. Uluslararası Turizm Fuarı IMTM’de, İsrail turizm pazarını hedef aldı.

Konitsa Belediyesi İsrail’e Hedeflenen Turizm Gelişimini Vurguluyor

Tali Laufer, İsrail Seyahat Acentaları ve Danışmanları Birliği Genel Müdürü, İsrailli turistlerin en çok tercih ettiği turizm destinasyonları arasında Epirus’un yer almasından dolayı övünç duyuyor. Konitsa Turizm Belediye Başkan Yardımcısı Bay Lazogiannis, tematik turlar sunmak ve turizm sezonunu uzatmak amacıyla hafif turizm gelişimini vurguluyor. Ayrıca, İsrailli tur operatörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için müşteriler için yeni destinasyonlar arayan İsrailli Tur operatörlerinin destinasyonlarını aile gezisi organizasyonu ile tanıtabilecekleri vurgulanmıştır.

İsrailli Turistlerin Epirus Bölgesine Yönelik İlgi Artıyor

Bu yıl 25.000’den fazla ziyaretçi ve 52 ülkeden 1.760 katılımcının katıldığı IMTM’de, İsrail pazarının işadamları, Tur operatörleri, Medya ve havayolları ile turizm pazarlama şirketleri aracılığıyla B2B görüşmeler gerçekleştirildi. İsrailli turistlerin Epirus bölgesine olan ilgisi her geçen gün artmaktadır. Konitsa belediyesi, destinasyonlarının güzelliklerini tanıtabilmek için aile gezisi organizasyonunu takip etmeyi planlamaktadır.

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