Biden\’ın Doktoru: Kanser Tespit Edildi

ABD BAŞKANI JOE BIDEN’IN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA: KANSER TESPIT EDİLDİ

Kevin O’Connor, ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru olarak Şubat ayında göğsünden çıkarılan bir lezyonun yaygın bir cilt kanseri türü olan bazal hücreli karsinom olduğunu açıkladı. Doktor, Biden’ın bundan sonra da “dermatolojik sürveyansa” devam edeceğini ve “ileri bir tedaviye gerek olmayacağını” fakat lezyonun “yayılma” veya metastaz yapma eğiliminde olmadığını belirtti.

FIRST LADY DE BENZER LEZYONLARI GİDERMEK İÇİN PROSEDÜR GEÇİRDİ

First Lady Dr. Jill Biden, bu yılın başlarında benzer lezyonları gidermek için bir prosedür geçirdi. O’Connor, Ocak ayında yayınlanan bir mektuba göre, Jill Biden, rutin bir cilt kanseri kontrolü sırasında keşfedilen sağ gözünün üzerindeki bir lezyonu çıkarmak ve incelemek için Mohs ameliyatı geçirdi. Tüm kanserli doku başarıyla çıkarıldı ve kenar boşluklarında herhangi bir cilt kanseri hücresi kalıntısı kalmadı.

BAŞKANLIK GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREBİLİR

Şubat ayında O’Connor, Başkan Biden’ın fizik muayeneden sonra “sağlıklı” ve “güçlü” kaldığını ve “başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirmeye uygun” olduğunu bildirdi. Başkanın baş, kulak, göz, burun ve boğaz muayeneleri normal çıkarken ayrıntılı nörolojik muayenede inme veya Parkinson hastalığı ile uyumlu olabilecek hiçbir bulgu bulunamadı.

BIDEN’IN ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA YENİDEN SEÇİLME NİYETİNİ AÇIKLAMASINDAN ÖNCE SON SAĞLIK GÜNCELLEMESİ

O’Connor’dan gelen rapor, muhtemelen Biden’ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme niyetini açıklamasından önceki son sağlık güncellemesiydi. Joe Biden, haftanın beş günü spor yapmaya devam ediyor ve kendisine özel ortez reçete edildi. Ayrıca kontakt lens reçetesi de güncellendi.

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