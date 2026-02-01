Hamas’tan İsrail’e ateşkes uyarısı: Sonuçları ağır olur

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Gazze Şeridi’ndeki lideri Halil el-Hayye, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etmesi halinde bunun ağır sonuçları olacağını söyledi. Hayye’nin açıklamaları, son 24 saat içinde çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından geldi.

Hamas arabulucularla temas kurdu

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamaya göre Halil el-Hayye, İsrail ordusunun son 24 saat içinde 37 Filistinliyi öldürmesinin ardından arabulucular ve bazı uluslararası taraflarla bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hayye’nin görüşmelerde, İsrail’in Gazze’de neredeyse her gün suç ve katliam işlediğini, bu saldırıların ise “asılsız bahaneler ve yalanlar” eşliğinde sürdürüldüğünü vurguladığı belirtildi.

“Ateşkesin açık ihlali” vurgusu

Hayye, ateşkes anlaşmasının açık şekilde ihlal edilmesinin doğuracağı sonuçlara dikkat çekerek, direnişin anlaşmaya bağlılığının, İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirmesini zorunlu kıldığını ifade etti.

Hayye açıklamasında, “Direnişin anlaşmaya bağlılığı ve buna saygısı, işgali yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamayı ve suçlarını sürdürmesini engellemeyi gerektirir.” ifadelerini kullandı.

Refah’taki tüneller krizi

Hamas, Refah’ta işgal altındaki bölgede bulunan tünellerde mahsur kalan Filistinlilerin durumunun çözüme kavuşturulamamasından İsrail’i sorumlu tuttu. Ateşkesin 10 Ekim’de devreye girmesinin ardından çok sayıda Filistinlinin bölgede mahsur kaldığı, İsrail’in ise bu kişilerin çıkışına izin vermediği belirtildi.

Direniş gruplarından ortak açıklama

Öte yandan Filistinli direniş grupları, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını tehlikeli biçimde artırmasının ateşkesi güçlendirmeye yönelik çabaları baltalamayı amaçladığını bildirdi.

Hamas’ın aktardığına göre, Ulusal ve İslami Güçler Takip Komitesi tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail’in ateşkes ihlallerini sürdürdüğü ve saldırıların giderek tırmandığı ifade edildi.

Sivil alanlar hedef alındı

Açıklamada, saldırıların şafak vakti itibarıyla yoğunlaştığı, binaların, sığınma merkezlerinin ve polis noktalarının hedef alındığı belirtildi. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün kadın ve çocuklardan oluştuğu kaydedildi.

Komite, 17 Ocak’tan bu yana İsrail saldırılarında 71 kişinin yaşamını yitirdiğini, 140 kişinin yaralandığını, Gazze’nin çok sayıda hava ve topçu saldırısına maruz kaldığını bildirdi.

Uluslararası topluma çağrı

Komite açıklamasında ABD yönetimi, arabulucular ve uluslararası topluma çağrıda bulunularak, İsrail’e baskı yapılması ve ateşkes ihlallerinin durdurulması istendi. Yerinden edilmiş sivillerin, sığınma merkezlerinin ve konutların hedef alınmasına son verilmesi gerektiği vurgulandı.

