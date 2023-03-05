Dünya
Avustralya’da Büyük Uyuşturucu Operasyonu
Avustralya Polisi tarafından yürütülen bir operasyon sonucunda, 700 milyon dolar değerindeki 2,4 ton kokainin Avustralya'ya girişi engellendi.
Uyuşturucu Operasyonu, Meksika uyuşturucu karteliyle bağlantılı kokainin ele geçirilmesi ve 12 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.
Operasyon 2,4 Ton Kokainin ülkeye girişini durdurdu
Batı Avustralya Polisi tarafından yürütülen operasyonun amacı, Meksika uyuşturucu kartellerine ait 2,4 ton kokainin Avustralya’ya girişini durdurmaktı. Operasyon, kokainin ele geçirilmesi ve 12 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.
Avustralya Tarihinde En Büyük Operasyon:
Batı Avustralya Polisi tarafından yürütülen operasyon, Avustralya tarihinde gerçekleştirilen en büyük operasyonlardan biri olarak kayda geçti. Operasyon, 700 milyon dolar değerindeki 2,4 ton kokainin ele geçirilmesi ve 12 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.
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