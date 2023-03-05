ABD’den Ukrayna’ya 400 Milyon Dolarlık Askeri Destek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu yardım paketinin ABD Başkanı’nın özel yetkisi kullanılarak ayrılan stoklarından silahların transferine izin veren cephane paketinin yanısıra, Bradley Piyade Savaş Araçları, Zırhlı Araçla Suya İntikal Edilen Köprüler, yıkım mühimmatı ve teçhizatı gibi diğer destek unsurlarını da içerdiğini belirtti.

ABD, Ukrayna’nın Rusya’nın işgaline karşı direnmesini desteklemek üzere 400 milyon dolar değerinde bir askeri yardım paketi açıkladı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından duyurulan bu yardım paketi, ABD Başkanı’nın özel yetkisiyle finans edilen silahların transferine izin veren cephane paketinin yanısıra, Bradley Piyade Savaş Araçları, Zırhlı Araçla Suya İntikal Edilen Köprüler, yıkım mühimmatı ve teçhizatı gibi destek unsurlarını da içeriyor.

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna’ya 400 Milyonluk Yardım Paketi adıya Askeri Destek

ABD, Ukrayna’nın Rusya’nın işgaline karşı koymasına destek olmak üzere 400 milyon dolar değerinde bir askeri yardım paketi açıkladı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu yardım paketinin ABD Başkanı’nın özel yetkisiyle finans edilen silahların transferine izin veren cephane paketinin yanısıra, Bradley Piyade Savaş Araçları, Zırhlı Araçla Suya İntikal Edilen Köprüler, yıkım mühimmatı ve teçhizatı gibi diğer destek unsurlarını da içerdiğini belirtti.

Askeri Destek Paketini ABD Başkanı Joe Biden Duyurdu

ABD, Ukrayna’nın Rusya’nın işgaline karşı koymasına destek olmak üzere 400 milyon dolar değerinde bir askeri yardım paketi açıkladı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından açıklanan bu yardım paketi, ABD Başkanı’nın özel yetkisi kullanılarak finans edilen cephane paketinin yanısıra, Bradley Piyade Savaş Araçları, Zırhlı Araçla Suya İntikal Edilen Köprüler, yıkım mühimmatı ve teçhizatı gibi destek unsurlarını da içeriyor.

Ayrıca, Bakanlık açıklamasında, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı süren taarruz savaşını sonlandırmasına kadar, Ukrayna ile birlik içinde olunacağı ve savaş alanında ordusunu güçlendirerek Ukrayna’nın müzakere masasında mümkün olan en güçlü pozisyonda olmasının sağlanacağı ifade edildi.

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