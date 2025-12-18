Yusuf Güney hakkında yalan makinesi detayı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Yusuf Güney hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumcuma’nın haberine göre, operasyonun ardından Güney’in daha önce Orkun Işıtmak’ın programında yalan makinesine bağlandığı anlar yeniden gündeme taşındı.

Uyuşturucu operasyonu genişledi

Soruşturma kapsamında bugün oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şarkıcı Aleyna Tilki ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü’nün ise adreslerinde bulunamadığı bildirildi.

Yurt dışındaki isimler için yakalama kararı

Aynı soruşturma kapsamında yurt dışında oldukları tespit edilen Şeyma Subaşı, Mert Vidinli, Şevval Şahin, Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

Yusuf Güney’le ilgili eski görüntüler yeniden dolaşımda

Operasyon sonrası Yusuf Güney’le ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Güney’in Orkun Işıtmak’ın YouTube programına konuk olduğu bölüm yeniden gündeme geldi.

“Astral seyahat sırasında madde kullandın mı?” sorusu

Programda Yusuf Güney’e, “Astral seyahatlerin sırasında madde kullandın mı?” sorusu yöneltildi. Güney bu soruya, “Asla, hayır” yanıtını verdi. Programda yalan makinesinin de bu cevabı doğruladığı belirtilmişti.

Yusuf Güney, söz konusu sorunun ardından yaptığı açıklamada, bir maddenin etkisi altındayken bilinç ve algı durumunun farklılaştığını, bu nedenle ruhun bedenden ayrılması gibi deneyimlerin gerçekleşemeyeceğini ifade etmişti.

