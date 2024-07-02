Meksika’da çete kapışması! Bir kamyonda 19 ceset bulundu

Meksikalı yetkililer, güneydeki Chiapas eyaletine bağlı La Concordia’da bir damperli kamyonda cesetlerin bulunduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak 19 ceset buldu.

Kurbanların hepsi erkekti, siyah giyinmişlerdi ve Meksika’nın güçlü suç çetelerinin giydiği taktik yelekler giyiyorlardı.

Cesetlerin çoğu kamyonun arkasında yatıyordu, üçü daha yakındaki bir toprak yolda bulundu. Hepsinin kurşun yaraları vardı.

Suç kartelleri, göçmenlerin ABD’ye doğru yolculuklarında kullandıkları geçiş yollarının kesiştiği bölgeye sızıyor.

Suç örgütleri göçmenlerden haraç almanın yanı sıra, komşu Guatemala’dan Meksika’ya silah, mühimmat ve uyuşturucu kaçırmak için de bu yolları kullanıyor.

Yetkililer, cesetlerden dördünün üzerinde Guatemala kimlik belgeleri bulunduğunu söyledi.

Chiapas savcılığı üyeleri, 28 Haziran’da sosyal medyaya yüklenen bir videoyla ilgili uyarıldı.

Videoda, Sinaloa kartelinin üyesi olduklarını belirten adamlar, kamyondaki cesetleri göstererek, bunların Guatemala ve Meksika sınırında faaliyet gösteren rakip bir çetenin üyeleri olduğunu iddia ediyor.

Meksika’da bölge halkı cesetleri buldu

Ertesi gün yerel halk, La Concordia kasabası yakınlarında cesetlerle karşılaştıklarını ve cesetlerin yerini yetkililere bildirdi.

Chiapas savcılığı, kurbanların büyük ihtimalle “Chiapas ve Guatemala karteli” adını verdikleri bir grubun üyeleri olduğunu söyledi.

Korkunç bulgu, çete bağlantılı şiddet dalgasının La Concordia ve çevresini sarstığı bir dönemde ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay silahlı kişiler, La Concordia belediye başkanlığına aday olan beş kişiyle birlikte bir kadını vurarak öldürdü.

Yerel halk, rakip çetelerin bölge için verdiği mücadele nedeniyle sokaklarda çıkan silahlı çatışmalar nedeniyle günlerce evlerinde saklanmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Yüzlerce kişi evlerini terk etti.

Meksika hükümeti, bölgeye Ulusal Muhafız ve ordu mensuplarını konuşlandırdığını duyurdu.

Ancak bölge sakinleri daha önce kendilerini terk edilmiş hissettiklerini ve federal güçler çekilir çekilmez kartellerin geri döndüğünü söylemişlerdi.

Meksika‘da ilk kadın devlet başkanının seçilmesinden bir gün sonra kadın belediye başkanı öldürüldü.

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