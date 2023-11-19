Gazze’de İsrail’in saldırılarda ölenlerin sayısı 12 bin 300 oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bini çocuk, 3 bin 330’ü kadın olmak üzere 12 bin 300 oldu.

Gazze’deki hükümetin Basın Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 43’üncü gününde Gazze Şeridi’ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı. Bu sayılardan bazısı aynı kalırken bazısı değişti.

Buna göre, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda 12 bin 300 kişi yaşamını yitirdi; ölenlerden 5 binini çocuklar, 3 bin 300’ünü kadınlar oluşturdu, ölen kadın ve çocuk sayısında güncelleme yapılmadı. Saldırılarda 200 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi, 22 sivil savunma çalışanının öldürüldüğü bilgisi de değişmedi ancak gazeteci sayısı 56 olarak güncellendi ve bunlar arasında “büyük gazeteci ve yazar” Mustafa es-Savvaf da yer aldı.

Gazze’de yaralananların sayısı güncellendi

Dün açıklanan 30 bini aşkın yaralı sayısında da güncelleme yapılmadı. Kayıp sayısı ise enkazda ve sokaklardaki cesetler dahil olmak üzere 6 bini aştı. Bunların 4 binden fazlasını yine kadın ve çocuklar oluşturdu.

Gazze’de hastaneler, İsrail’in saldırılarının hedefi oldu

İsrail ordusu, dün Ez-Zehra kentinde 60’tan fazla yaşlının bakımının yapıldığı El-Vefa Yaşlı Bakım Hastanesi’ni bombaladı. Saldırıda, hastanenin Müdürü Midhat Muhaysin öldü.

Şifa Hastanesi’ni günler önce işgal eden ve orayı “askeri bir kışla, büyük bir hapishane ve toplu mezara” dönüştüren İsrail, bu sabah 500 yaralı ve hastayı hastaneden zorla çıkardı.

BM: Gazze’de katliam ve zulüm sonlanmalı

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail ordusunun, Gazze’de, yerinden edilen kişilerin sığındığı BM bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanının ardından soysal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Russell, çocuklar için artık bu kabusun son bulması gerektiğinin altını çizdi.

“Gazze’de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldüğü korkunç görüntüler görüyoruz.” ifadesini kullanan Russell, katliam ve zulmün sonlanması gerektiğini vurguladı.

Russell, okulların her zaman korunması gerektiğine işaret etti.

“Artık insanlığın galip gelmesi lazım”

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise sığınakların güvenlik, okulların ise eğitim yerleri olduğuna dikkati çekti.

Griffiths, “Gazze’de El-Fahura Okulu’nda barınan çok sayıda çocuk, kadın ve erkeğin öldürüldüğüne ilişkin haberler çok üzücü. Sivillerin artık buna daha fazla katlanması mümkün değil. Artık insanlığın galip gelmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Filistin: İsrail ile ABD’nin önünde saldırıları durdurmaktan başka seçenek yok

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yayımlanan açıklamasında, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

“Gazze ve Batı Şeria’da her gün devam eden kanlı saldırılara, Gazze’de hastanelerin boşaltılması ve yıkılmasına rağmen ABD yönetiminin İsrail saldırılarını durdurmaya yönelik uluslararası çabaları halen engellemesi karşısındaki şaşkınlığımızı ifade ediyoruz.”

ABD yönetimine “sorumluluklarını üstlenme ve Filistin halkına yönelik soykırımı durdurma” çağrısı yapan Ebu Rudeyne, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail ile ABD yönetiminin önünde saldırıları durdurmak ve işgali sona erdirmekten başka seçenek yok. Çünkü kaos yaratmayı ve bölgeyi sonsuz savaşlara sürüklemeyi hedefleyen tüm Filistin topraklarındaki bu çılgın kampanya, herkesi yakacak ve kimse bundan kurtulamayacak.”

Saldırının kimseye barış ve güvenlik getirmeyeceği, aksine tüm bölgede kontrol edilemez bir durum yaratacağı uyarısında bulunan Ebu Rudeyne, “Askeri ve güvenlik çözümlerinin başarısızlığı kanıtlandı.” ifadesine yer verdi.

Ebu Rudeyne, tek çözüm yolunun “İsrail işgaline son vermek, Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun olarak özgürlük ve bağımsızlık hakkını tanımak” olduğunu vurguladı.

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