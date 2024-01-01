Gazzeli çocukların tek arzusu ‘ölümden uzak yaşamak’

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi‘nde yaşayan Filistinli küçük bir erkek çocuğu, diğer çocuklar gibi ölümden uzakta yaşamak istediğini söyledi.

Gazze’de çocuk olmak!

Sosyal medyada paylaşılan videoda, kendisine uzatılan mikrofona konuşan Filistinli çocuk, “Sadece şunu söylemek istiyorum, dünyadaki diğer çocuklar gibi ölümden ve öldürülmekten uzakta yaşamak istiyoruz.” dedi.

Filistinli çocuk, başka bir isteği olup olmadığı sorusuna, “Topraklarımızda kalmak istiyoruz, başka bir şey değil.” diye cevap verdi.

Savaşın bitmesi için dua ettiğini ifade eden Filistinli çocuk, savaştan sonra mutlu olmak istediğini sözlerine ekledi.

Hamas’tan açıklama geldi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrailli bazı siyasetçilerin Gazze Şeridi’ndeki halkın göçe zorlanmasına destek veren açıklamalarını “gerçekleşmeyecek bir hayal” olarak niteleyerek, uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı.

Hamas, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri” yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Filistin halkının yerinden edilmesiyle ilgili işgal hükümeti liderlerinin açıklamalarının sonuncusu Bakan Ben Gvir’in halkımızın Gazze Şeridi’nden yerinden edilmesi ve burada Yahudi yerleşim birimleri kurulmasına ilişkin konuşmasıydı. Bunlar, Filistin halkının kararlılığı ve kahraman direnişi karşısında hayata geçirilmesi mümkün olmayacak hayallerdir.” denildi.

İsrailli bakanların söylemlerini “faşizan” olarak değerlendiren Hamas, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler’e (BM) “savaş suçu sayılan bu faşist tutum karşısında uluslararası hukukun araçlarını harekete geçirme ve işgalci yapının liderlerini çocuklara ve savunmasız sivillere karşı devam eden suçlarından sorumlu tutma” çağrısı yaptı.

İngiltere’deki Filistinli Büyükelçiden arabuluculuk haberlerine tepki

Filistin’in İngiltere’deki misyonunun başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, X’ten yaptığı açıklamada, Blair’in geçen hafta İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu da dahil olmak üzere bazı İsrailli yetkililerle görüştüğüne ilişkin haberler olduğunu ifade etti.

Paylaşımında, “Gönüllü göç adı altında Filistinlilerin ana yurdundan kitlesel olarak sınır dışı edilmesi ve etnik temizlik uygulanmasında (Blair’in) İsrail’e yardım etme rolü üstlendiği bildirildi.” ifadelerini kullanan Zomlot, İngiliz hükümetine uyarıda bulundu.

Zomlot, “İngiltere hükümetini, hiçbir İngiliz’in, hiçbir şekilde İsrail’in insanlığa karşı devam eden suçlarında yer almamasını sağlamaya çağırıyoruz. Bunu yapan herkesin Filistinlilere karşı işlenen suç niteliğindeki bu ahlak dışı eylemlerin hukuki sonuçlarına katlanmak zorunda kalması konusunda kararlıyız.” değerlendirmesini yaptı.

İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Gazze’deki Filistinlilerin “gönüllü göçünü” desteklediklerini duyurdu

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, “Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var.” ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan, göç konusunda kendilerine yardımcı olacak ortakların kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair ise bilgi vermedi.

Ben-Gvir, Gazze halkının göçünün teşvik edilmesinin daha önce Gush Katif gibi yerlerde ya da Gazze çevresinde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin yeniden gelmelerine imkan sağlayacağını vurguladı.

İsrail ordu radyosuna göre konuya ilişkin aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de “Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir.” dedi.

“Gazze’ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun” çağrısı

Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisinin İsrail Meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, saldırılardan sonra Gazze’den Filistinlilerin “gönüllü göç” ettirilmesini istedi.

Smotrich, “Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesi” önerisinde bulunurken, “İsrail’in Gazze Şeridi’ni kalıcı olarak kontrol altına alacağı” iddiasında bulundu.

Gazze’de Filistinlilerin göç etmesi sonrasındaki plan konusunda Smotrich, bölgede “Yahudi yerleşim birimlerinin kurulması” çağrısı yaptı.

Smotrich, dün İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan röportajında da “Gazze’nin İsrail devletini yıkmak isteyen 2 milyon kişinin yuvası olmayacağını” söyleyerek “Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesini” istemişti.

⁠İsrail’in Gazze’yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana 172’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan “insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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