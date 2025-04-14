Fransa’nın Filistin’i tanıma planına Netanyahu’dan tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik sert eleştirilerine tepki gösterdi. Macron’un “Önümüzdeki aylarda Filistin devletini tanıyacağız” açıklamasını hedef alan Netanyahu’ya karşı yapılan açıklamada, İsrail yönetiminin uluslararası meşruiyeti açıkça reddettiği ve siyasi çözüm yerine şiddeti tercih ettiği belirtildi.

Netanyahu’ya tepki büyüyor

Ramallah merkezli Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Netanyahu ve oğlunun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik saldırgan ve gerekçesiz ifadelerini şiddetle kınıyoruz” denildi. Açıklamada, “Bu söylemler, iki devletli çözüm temelindeki barışa yönelik süregelen düşmanlığın ve İsrail’in uluslararası meşruiyeti açıkça reddettiğinin itirafıdır. Netanyahu, diplomatik çözüm yerine şiddeti ve askeri yolları tercih ettiğini bir kez daha göstermiştir” ifadelerine yer verildi.

Macron geçen hafta açıklamıştı

Macron, geçtiğimiz hafta France 5 kanalına verdiği röportajda, Haziran ayında New York’ta düzenlenecek bir Birleşmiş Milletler konferansında Filistin devletinin tanınabileceğini ve bu adımın Arap ülkeleri tarafından İsrail’in tanınması yönünde karşılıklı bir süreci başlatabileceğini söylemişti.

Macron, “Doğru zaman geldi. Tanıma yönünde ilerlemeliyiz ve bunu önümüzdeki aylarda yapacağız. Bunun doğru zaman olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda Filistin’i savunanların da İsrail’i tanıması için bir dinamiğe katılmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu: Hayalden ibaret

Macron’un sözlerine tepki gösteren Netanyahu, Filistin devletinin “İsrail’in ortasında kurulacak bir yıkım projesi” olduğunu savundu. Yaptığı açıklamada, “Macron büyük bir hata yapıyor. 7 Ekim saldırısından bu yana Hamas veya Filistin Yönetimi’nden hiçbir isim bu katliamı kınamadı. Bu sessizlik onların gerçek niyetini gösteriyor” dedi.

Netanyahu ayrıca, Fransa’nın kendi topraklarında bağımsızlık talep eden bölgeler olan Korsika, Yeni Kaledonya ve Fransız Guyanası’na bağımsızlık hakkı tanımadığına dikkat çekerek, “Bu bölgelerin Fransa için bir tehdit oluşturmadığı ortadayken, Filistin devletinin kurulması İsrail’in varlığına tehdit oluşturur. Gerçeklikten kopmuş hayaller uğruna varlığımızı riske atmayacağız” ifadelerini kullandı.

Oğlu Yair Netanyahu da sosyal medya platformu X’te, İngilizce olarak “Screw you!” (Defol!) yazarak Macron’u hedef aldı.

