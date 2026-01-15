Fenerbahçe-Galatasaray’a hapis!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde olaylar çıkmıştı

19 Mayıs 2024’te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylara ilişkin 5 kişiye 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Sarı-lacivertli futbolculardan Jayden Oosterwolde, ve Mert Hakan Yandaş, kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü, dönemin teknik direktörü İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal hapis cezası alırken hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi Av. Fatih Şaşıoğlu şu açıklamayı yaptı:

9/05/2024’te oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi müsabakası sonrası çıkan olaylara ilişkin Spor Kulübü yöneticisi, futbolcusu ve çalışanlarından oluşan 5 kişiye 1 yıl 4 ay hapis cezası verildiği, hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı belirtilmektedir. Bu haberin ulusal basında yer almasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ceza alacağına dair yanlış bilgilendirmelerle kamuoyunun bilinçli olarak yanıltıldığı görülmektedir.

Mert Hakan Yandaş’ın 1 yıl 4 ay hapis cezası aldığı dava duruşmasında beyanı, “Bayrağa yönelik hakaret ettikleri için bu olay oldu. Bizim için Türk Bayrağı ve Fenerbahçe Bayrağı şereftir, sıradanlaştırılamaz” şeklinde oldu.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), Ceza Muhakemesi Kanunu md. 231/5 uyarınca kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. Denetim süresi boyunca herhangi bir kasıtlı suç işlenmediği takdirde ilgili hüküm hiç kurulmamış gibi kabul edilecektir. Aksi takdirde dahi ilgili cezalar şahsi olup Spor Kulübü ile herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır.

Bu nedenle ilgili kişiler üzerinden Spor Kulübünün ceza alacağına dair asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygılarımla duyururum.

